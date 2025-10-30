22
o
بيروت
18
o
طرابلس
22
o
صور
24
o
جبيل
22
o
صيدا
24
o
جونية
12
o
النبطية
12
o
زحلة
13
o
بعلبك
7
o
بشري
17
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بالصورة... إستشهاد 4 لاعبي كرة قدم في غزة
Lebanon 24
30-10-2025
|
17:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت مصادر صحافية رياضية فلسطينية، عن إستشهاد أربعة من لاعبي
كرة القدم
في
قطاع غزة
، جراء القصف
الإسرائيلي
الذي استهدف مناطق مختلفة من القطاع يوم الثلاثاء الماضي.
Advertisement
وبحسب المصادر، فإنّ
الشهداء
هم: الطفلان مصطفى أبو دلال ومحمد أبو دلال، من
أكاديمية
خدمات النصيرات الرياضية، إضافة إلى اللاعب محمد سالم من نادي الصداقة، والحارس بدر أبو دلال، حارس مرمى نادي خدمات النصيرات. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
إسرائيل قتلته.. استشهاد لاعب كرة قدم مع 14 من أفراد أسرته
Lebanon 24
إسرائيل قتلته.. استشهاد لاعب كرة قدم مع 14 من أفراد أسرته
31/10/2025 02:02:17
31/10/2025 02:02:17
Lebanon 24
Lebanon 24
صدمته إمرأة... لاعب كرة قدم سابق خسر قدمه!
Lebanon 24
صدمته إمرأة... لاعب كرة قدم سابق خسر قدمه!
31/10/2025 02:02:17
31/10/2025 02:02:17
Lebanon 24
Lebanon 24
مؤشر بلومبرغ للمليارديرات: كريستيانو رونالدو يصبح أول لاعب كرة قدم يدخل نادي المليارديرات
Lebanon 24
مؤشر بلومبرغ للمليارديرات: كريستيانو رونالدو يصبح أول لاعب كرة قدم يدخل نادي المليارديرات
31/10/2025 02:02:17
31/10/2025 02:02:17
Lebanon 24
Lebanon 24
الحكم بسجن لاعب كرة قدم سابق 3 سنوات
Lebanon 24
الحكم بسجن لاعب كرة قدم سابق 3 سنوات
31/10/2025 02:02:17
31/10/2025 02:02:17
Lebanon 24
Lebanon 24
عربي-دولي
رياضة
روسيا اليوم
الإسرائيلي
كرة القدم
أكاديمية
قطاع غزة
إسرائيل
الشهداء
فلسطين
تابع
قد يعجبك أيضاً
الملك تشارلز يسحب الألقاب المتبقية من الأمير أندرو ويطالبه بمغادرة قصره
Lebanon 24
الملك تشارلز يسحب الألقاب المتبقية من الأمير أندرو ويطالبه بمغادرة قصره
17:45 | 2025-10-30
30/10/2025 05:45:55
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير يهزّ الأمم المتحدة.. 63 دولة شريكة في حرب الإبادة
Lebanon 24
تقرير يهزّ الأمم المتحدة.. 63 دولة شريكة في حرب الإبادة
17:40 | 2025-10-30
30/10/2025 05:40:19
Lebanon 24
Lebanon 24
سنويّاً... أميركا تُقرّر استقبال 7500 لاجئ فقط
Lebanon 24
سنويّاً... أميركا تُقرّر استقبال 7500 لاجئ فقط
17:34 | 2025-10-30
30/10/2025 05:34:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بينها بلدان عربيّة... لماذا ترفض دولٌ إرسال قوّات إلى غزة؟
Lebanon 24
بينها بلدان عربيّة... لماذا ترفض دولٌ إرسال قوّات إلى غزة؟
17:00 | 2025-10-30
30/10/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
24 ساعة أمام "حماس" للإنسحاب من "الخطّ الأصفر"
Lebanon 24
24 ساعة أمام "حماس" للإنسحاب من "الخطّ الأصفر"
16:12 | 2025-10-30
30/10/2025 04:12:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
داخل منزله في سن الفيل... هذا ما فعله سوريّ بقاصرٍ
Lebanon 24
داخل منزله في سن الفيل... هذا ما فعله سوريّ بقاصرٍ
11:54 | 2025-10-30
30/10/2025 11:54:34
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة مدوية.. انتشار فيديوهات خادشة للحياء لفنانة شهيرة مع طليقها! (صور)
Lebanon 24
فضيحة مدوية.. انتشار فيديوهات خادشة للحياء لفنانة شهيرة مع طليقها! (صور)
03:40 | 2025-10-30
30/10/2025 03:40:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد موقف عون بصدّ الاعتداء.. هل تبدأ حرب "لبنان ضد إسرائيل"؟
Lebanon 24
بعد موقف عون بصدّ الاعتداء.. هل تبدأ حرب "لبنان ضد إسرائيل"؟
09:00 | 2025-10-30
30/10/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستُكثّف إسرائيل هجماتها في لبنان؟.. إليكم ما كشفته هيئة البثّ الإسرائيليّة
Lebanon 24
هل ستُكثّف إسرائيل هجماتها في لبنان؟.. إليكم ما كشفته هيئة البثّ الإسرائيليّة
14:54 | 2025-10-30
30/10/2025 02:54:16
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ قد يساعد في كسر قبضة "حزب الله" على لبنان.. تقرير لـ"The Hill" يكشف التفاصيل
Lebanon 24
أمرٌ قد يساعد في كسر قبضة "حزب الله" على لبنان.. تقرير لـ"The Hill" يكشف التفاصيل
11:30 | 2025-10-30
30/10/2025 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
17:45 | 2025-10-30
الملك تشارلز يسحب الألقاب المتبقية من الأمير أندرو ويطالبه بمغادرة قصره
17:40 | 2025-10-30
تقرير يهزّ الأمم المتحدة.. 63 دولة شريكة في حرب الإبادة
17:34 | 2025-10-30
سنويّاً... أميركا تُقرّر استقبال 7500 لاجئ فقط
17:00 | 2025-10-30
بينها بلدان عربيّة... لماذا ترفض دولٌ إرسال قوّات إلى غزة؟
16:12 | 2025-10-30
24 ساعة أمام "حماس" للإنسحاب من "الخطّ الأصفر"
16:00 | 2025-10-30
ماذا يعني إعلان ترامب إستئناف "الاختبارات النووية"؟
فيديو
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
Lebanon 24
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
12:00 | 2025-10-28
31/10/2025 02:02:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
19:08 | 2025-10-26
31/10/2025 02:02:17
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
06:08 | 2025-10-25
31/10/2025 02:02:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24