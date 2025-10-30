Advertisement

بالصورة... إستشهاد 4 لاعبي كرة قدم في غزة

Lebanon 24
30-10-2025 | 17:08
أعلنت مصادر صحافية رياضية فلسطينية، عن إستشهاد أربعة من لاعبي كرة القدم في قطاع غزة، جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف مناطق مختلفة من القطاع يوم الثلاثاء الماضي.
وبحسب المصادر، فإنّ الشهداء هم: الطفلان مصطفى أبو دلال ومحمد أبو دلال، من أكاديمية خدمات النصيرات الرياضية، إضافة إلى اللاعب محمد سالم من نادي الصداقة، والحارس بدر أبو دلال، حارس مرمى نادي خدمات النصيرات. (روسيا اليوم)
 
 


جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24