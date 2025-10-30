بالصورة... إستشهاد 4 لاعبي كرة قدم في غزة

Advertisement

أعلنت مصادر صحافية رياضية فلسطينية، عن إستشهاد أربعة من لاعبي في ، جراء القصف الذي استهدف مناطق مختلفة من القطاع يوم الثلاثاء الماضي.وبحسب المصادر، فإنّ هم: الطفلان مصطفى أبو دلال ومحمد أبو دلال، من خدمات النصيرات الرياضية، إضافة إلى اللاعب محمد سالم من نادي الصداقة، والحارس بدر أبو دلال، حارس مرمى نادي خدمات النصيرات. (روسيا اليوم)