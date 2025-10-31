Advertisement

عربي-دولي

بعد وساطة تركية – قطرية.. باكستان وأفغانستان تمددان وقف إطلاق النار

Lebanon 24
31-10-2025 | 00:55
توصلت كلٌّ من باكستان وأفغانستان إلى اتفاق يقضي بتمديد وقف إطلاق النار بينهما، بعد مفاوضات سلام استمرت خمسة أيام في مدينة إسطنبول، بوساطة مشتركة من تركيا وقطر، في محاولة لاحتواء التصعيد العسكري الذي شهدته الحدود خلالتشرين الأول.
وأعلنت وزارة الخارجية التركية، الخميس، أنّ الجانبين اتفقا على إنشاء آلية مراقبة وتحقيق مشتركة لضمان استمرار الهدنة، وفرض عقوبات على أي طرف ينتهكها، مشيرة إلى أنّ اجتماعاً رفيع المستوى سيُعقد في 6 تشرين الثاني المقبل لوضع التفاصيل النهائية لآلية التنفيذ.
وأكد البيان المشترك أنّ أنقرة والدوحة ستواصلان دعمهما للبلدين حتى يتحقق "السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة".
وجاء هذا الاتفاق بعد مواجهات دامية بين الجيشين الباكستاني والأفغاني، شملت غارات جوية وتبادل قصف عبر الحدود، ما تسبب بإغلاق المعابر الحيوية وارتفاع التوتر السياسي بين العاصمتين.
وفي تصريح من إسطنبول، شدّد المتحدث باسم الحكومة الأفغانية ذبيح الله مجاهد على التزام بلاده بحل النزاعات "عبر الوسائل الدبلوماسية"، مؤكداً رغبتها في إقامة علاقات قائمة على "الاحترام المتبادل وعدم التدخل".
ومن جانبها، قالت مصادر أمنية باكستانية لوكالة الصحافة الفرنسية إنّ إسلام آباد جددت مطالبتها بمنع استخدام الأراضي الأفغانية لتنفيذ هجمات ضدها، مشيدة بالدور البنّاء الذي قامت به تركيا وقطر في رعاية الحوار.
وتأمل الشعوب المقيمة على الحدود أن يفضي هذا الاتفاق إلى إعادة فتح المعابر واستئناف الحركة التجارية، في ظل مخاوف من أن يؤدي أي إخفاق مستقبلي إلى عودة الصراع المسلح بين البلدين.
 
(الجزيرة)
