ما الفرق بين الصواريخ التي نسمع عنها في سباق القوى العظمى؟

كشف ، قبل أيام، عن صاروخ كروز جديد وصفه بأنه "لا مثيل له في العالم"، ليضاف إلى ترسانة الواسعة التي تضم أنواعا مختلفة من الصواريخ: الباليستية، والجوالة (كروز)، والفرط صوتية.هذا الإعلان أعاد تسليط الضوء على سباق التسلح العالمي، إذ تمتلك والصين والولايات المتحدة وكوريا الشمالية وحدها الصواريخ الفرط صوتية، في حين تملك دول أخرى أنواعاً باليستية أو مجنحة فقط.لكن مع تداخل المصطلحات في الأذهان، يبرز السؤال: ما الفرق بين الصاروخ الباليستي، والصاروخ الفرط صوتي، وصاروخ كروز؟ وأيّها الأخطر؟الصواريخ الباليستية هي أسلحة استراتيجية بعيدة المدى، تعمل بالوقود الصلب أو السائل، وتعتمد في حركتها على مسار قوسي يخضع للجاذبية الأرضية.تخرج هذه الصواريخ من الغلاف الجوي قبل أن تعود لتسقط نحو الهدف بسرعة قد تصل إلى خمسة أضعاف سرعة الصوت (5 ماخ)، أي نحو 6174 كيلومتراً في الساعة، حاملة رؤوساً تقليدية أو نووية.تُعد صواريخ "إسكندر SS-26" الروسية و"مينيتمان 3" الأميركية من أبرز النماذج الباليستية في العالم، وتتميز بقدرتها على إصابة أهداف تبعد أكثر من ألف كيلومتر بدقة عالية.هي الجيل الأخطر من الصواريخ الحديثة، إذ تتجاوز سرعتها 5 ماخ وتحلق على ارتفاع منخفض، مما يجعل رصدها واعتراضها شبه مستحيل.تتميز بقدرتها على المناورة والمراوغة أثناء الطيران، ما يمنحها ميزة اختراق أنظمة الدفاع الجوي بسهولة.وتكمن خطورتها في طاقتها الحركية المدمّرة: فمجرد ارتطام صاروخ يسير بسرعة 9 ماخ يولد قوة تعادل ثلاثة أطنان من مادة TNT حتى دون رأس متفجر.تُطلق من الطائرات أو المنصات الأرضية، ويمكن تزويدها برؤوس نووية أو تقليدية، ما يجعلها سلاحاً استراتيجياً يصعب التصدي له.تُعرف صواريخ كروز، أو الصواريخ المجنحة، بأنها مقذوفات جوالة تعمل بمحركات نفاثة أو مروحية، وتتميز بقدرتها على التحليق المنخفض لتفادي الرادار، وتغيير مسارها أثناء الطيران.تمتاز بدقتها العالية في إصابة الأهداف، وغالباً ما تُستخدم لتدمير مواقع العدو أو السفن الحربية على مدى يتراوح بين 200 و1000 كيلومتر.ومن أشهر أنواعها صاروخ "توماهوك" الأميركي و"كاليبر" الروسي، وهما من أخطر الأسلحة التي تجمع بين الدقة والمرونة والقدرة على التحليق .تتباين استخدامات هذه الأنواع الثلاثة من الصواريخ تبعاً لأهدافها:وفي ظل احتدام سباق التسلح بين القوى الكبرى، يبدو أن الصراع لم يعد في الميدان فقط، بل في السماء أيضًا، حيث تتنافس امتلاك "الضربة التي لا تُصدّ".