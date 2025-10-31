Advertisement

عربي-دولي

غضب إسرائيلي من "ضبط النفس الأميركي" تجاه حماس

Lebanon 24
31-10-2025 | 02:54
A-
A+
Doc-P-1436280-638974976691945739.jpg
Doc-P-1436280-638974976691945739.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تسود حالة من الغضب داخل الأوساط السياسية والأمنية في إسرائيل، على خلفية ما تصفه بـ"سياسة ضبط النفس" التي تنتهجها الإدارة الأميركية في تعاملها مع حركة حماس، خصوصًا فيما يتعلّق بتنفيذ "اتفاق غزة"، وفق ما كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.
Advertisement

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب يفتقر إلى وسائل ضغط حقيقية لإجبار حماس على إعادة جثث القتلى الإسرائيليين، منتقدين في الوقت نفسه القيود الأمريكية المفروضة على الرد العسكري الإسرائيلي.
وأضاف المسؤولون أنه رغم تسلّم إسرائيل جثتين جديدتين تم التعرف عليهما، فإن أزمة الرهائن لا تزال قائمة، مشيرين إلى وجود ثغرات جوهرية في الاتفاق الذي توسطت فيه واشنطن.
وبحسب المصادر، كان من المفترض أن يؤدي الاتفاق إلى تخلي حماس عن السيطرة على غزة وسحب سلاحها، إلا أنها ما زالت، بعد مرور أكثر من عامين على هجوم السابع من أكتوبر 2023، تمارس سلطتها في القطاع وتحتفظ بسلاحها، دون مؤشرات على زوالها.
وخلف الكواليس، أبدى مسؤولون إسرائيليون إحباطهم من القيود الأميركية التي تمنع إسرائيل من توجيه ضربات أقوى ضد حماس. وأكد مصدر مطّلع أن "الأميركيين يديرون الحدث"، ما يحدّ من خيارات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ورغم تأكيد ترامب على ضرورة إعادة القتلى الإسرائيليين، تشير المصادر إلى أن إدارته لم تسمح باستئناف القتال الشامل في غزة، وأن أي غارات إسرائيلية تُنفّذ فقط بعد تنسيق مسبق مع واشنطن.
وزاد من التوتر تصريح نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس خلال زيارته لإسرائيل الأسبوع الماضي، حين قال: "ليس من المؤكد أن حماس مسؤولة عن الهجوم الذي أدى إلى مقتل الجندي فيلدباوم"، وهو ما أثار غضبًا واسعًا في إسرائيل.

وفي أعقاب حادثة رفح الأخيرة، ناقش مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي فرض "عقوبات محدودة" على حماس تشمل تجاوز ما يسمى "الخط الأصفر"، لكن إدارة ترامب اعترضت بشدة بعد مشاورات مع نتنياهو ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر.
وقال أحد المسؤولين الإسرائيليين معبّرًا عن الاستياء العام: "أصبح الأمر روتينيًا؛ تنتهك حماس الاتفاق، وتهدد إسرائيل بالرد، ثم تتدخل واشنطن لعرقلة أي تحرك".
وفي خضم هذه التوترات، وصل رئيس أركان الجيش الأميركي الجنرال دان كين إلى إسرائيل، في مهمة غير رسمية وُصفت بأنها "لمراقبة بيبي"، في إشارة إلى نتنياهو، حيث سيشرف على تنفيذ خطة ترامب لضمان عدم قيام إسرائيل بإجراءات أحادية الجانب.

كما يواصل مستشارا ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، جهود تشكيل قوة استقرار متعددة الجنسيات في غزة، لكن واشنطن تواجه صعوبات في إقناع دول عربية بالمشاركة خشية الدخول في مواجهة مباشرة مع حماس.

وأكدت الولايات المتحدة أنها ستتولى إدارة العمليات الإنسانية في غزة ابتداءً من 7 تشرين الثاني إلى حين اكتمال تشكيل القوة الدولية، في حين يشكك مسؤولون إسرائيليون في قدرة تلك القيادة على العمل باستقلالية تامة.
وقال أحدهم ختامًا: "الأمر كله يتعلق بالتنسيق.. والتنسيق فقط".
 
(إرم نيوز)
مواضيع ذات صلة
"القناة 13" الاسرائيلية: قلق في إسرائيل تجاه سيطرة حماس على الأمن والبلديات والضرائب بغزة
lebanon 24
31/10/2025 12:11:40 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس تدعو إلى "أيام غضب" عالمية تضامناً مع غزة
lebanon 24
31/10/2025 12:11:40 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر قيادي في حماس لـ"الجزيرة": نجاة الوفد القيادي لحركة حماس برئاسة خليل الحية
lebanon 24
31/10/2025 12:11:40 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الألماني: ندعو إسرائيل إلى ضبط النفس في غزة
lebanon 24
31/10/2025 12:11:40 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

مجلس الوزراء

نائب الرئيس

الأميركيين

الإسرائيلي

في إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:10 | 2025-10-31
05:41 | 2025-10-31
05:12 | 2025-10-31
04:59 | 2025-10-31
04:52 | 2025-10-31
04:49 | 2025-10-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24