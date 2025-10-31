بعد مذكرة أرسلتها موسكو إلى واشنطن.. إلغاء قمة ترامب وبوتين

Advertisement

ألغت قمة مقررة في بودابست بين الرئيس ونظيره الروسي ، في أعقاب موقف الحازم بشأن المطالب المتشددة بشأن ، وفق ما ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز الجمعة.وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز نقلا عن أشخاص مطلعين على الأمر أن القرار جاء بعد مكالمة متوترة بين كبار دبلوماسيي البلدين.