عربي-دولي

بعد مذكرة أرسلتها موسكو إلى واشنطن.. إلغاء قمة ترامب وبوتين

Lebanon 24
31-10-2025 | 02:55
ألغت الولايات المتحدة قمة مقررة في بودابست بين الرئيس دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، في أعقاب موقف روسيا الحازم بشأن المطالب المتشددة بشأن أوكرانيا، وفق ما ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز الجمعة.
وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز نقلا عن أشخاص مطلعين على الأمر أن القرار جاء بعد مكالمة متوترة بين كبار دبلوماسيي البلدين.
