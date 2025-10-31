Advertisement

تورّط في تحقيقات ترامب.. مكتب التحقيقات الفيدرالي يطرد عميلاً خاصاً

Lebanon 24
31-10-2025 | 03:42
أقال مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي، الخميس، آرون تاب، وهو عميل خاص أشرف في السابق على قضايا الفساد العام، بما في ذلك قضية أصبحت جزءا من تحقيق المستشار الخاص جاك سميث في الرئيس دونالد ترامب، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" نقلا عن مصدرين مطلعين على الوضع.
ويبدو أن إزالته هي مثال آخر على حملة الانتقام المستمرة التي تشنها إدارة ترامب.

وكان تاب، الذي شغل مؤخرًا منصب العميل الخاص المسؤول عن مكتب مكتب التحقيقات الفيدرالي في سان أنطونيو، يشغل في السابق منصب نائب مساعد مدير قسم التحقيقات الجنائية في مقر مكتب التحقيقات الفيدرالي.

وفي هذا الدور، أشرف على التحقيقات في محاولات ترامب لإلغاء الانتخابات الرئاسية لعام 2020، بما في ذلك التحقيق المسمى Arctic Frost.

تركز التحقيق على مخطط الناخبين المزيفين، حيث حاول حلفاء ترامب تقديم أصوات انتخابية مزيفة من الولايات التي فاز بها جو بايدن.

في الآونة الأخيرة، أصدر المشرعون الجمهوريون وثائق تابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي تتضمن تفاصيل التحقيق في حادثة الصقيع القطبي، واتهموا سميث وقادة مكتب التحقيقات الفيدرالي بالتحيز السياسي لاستخدامهم استدعاءات هيئة المحلفين الكبرى لجمع سجلات الهاتف من تسعة أعضاء جمهوريين في الكونجرس.

غطت السجلات، التي تم الحصول عليها عام ٢٠٢٣، أربعة أيام من أحداث شغب مبنى الكابيتول في السادس من كانون الثاني ٢٠٢١، لكنها لم تتضمن محتوى المكالمات. رفض سميث مزاعم الدوافع السياسية، قائلاً إن أوامر الاستدعاء كانت إجراءات تحقيقية اعتيادية.

وفقًا لسيرته الذاتية لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي، فقد عمل تاب لدى المكتب لأكثر من 20 عامًا.

بالإضافة إلى ذلك، يقاضي ثلاثة مسؤولين كبار آخرين في مكتب التحقيقات الفيدرالي تم فصلهم في آب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل وإدارة ترامب، زاعمين أن فصلهم كان جزءًا من عملية تطهير ذات دوافع سياسية مدفوعة بضغوط وسائل التواصل الاجتماعي المرتبطة بحركة "لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى".

ويدعي المدعون، برايان دريسكول، القائم بأعمال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي لفترة وجيزة؛ وستيفن جينسن، المدير المساعد المسؤول عن مكتب واشنطن الميداني؛ وسبنسر إيفانز، رئيس مكتب لاس فيغاس، أن باتيل قام بتسييس مكتب التحقيقات الفيدرالي لحماية منصبه.

وجاء في الدعوى القضائية: "لم يتصرف باتيل بشكل غير قانوني فحسب، بل اختار عمدًا إعطاء الأولوية لتسييس مكتب التحقيقات الفيدرالي على حماية الشعب الأميركي". (الاناضول)

 
