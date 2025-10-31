بسبب قلادة أهداها له ترامب.. رئيس الوزراء البريطاني يدفع الثمن!

Advertisement

يبدو ان رئيس الوزراء كير ستارمر دفع ثمن الاحتفاظ بقلادة حصل عليها من الرئيس الأميركي خلال زيارة رسمية للأخير.وأصدر مكتب تفاصيل ذكر فيها ان أن ستارمر تلقى القلادة الشخصية إلى جانب أزرار أكمام وعصا غولف من الرئيس، بينما حصلت زوجته على زوج من أحذية رعاة البقر، حسب (بي.إيه.ميديا) اليوم الجمعة.لكن ستارمر دفع فقط ثمن الاحتفاظ بالقلادة، بينما ظلت الهدايا الأخرى محفوظة في داونينغ ستريت.ولم يتم ثمن القلادة.واستضاف ستارمر وزوجته وزوجته، ميلانيا، في تشيكرز، المنتجع الريفي لرئيس الوزراء في أيلول، في أعقاب إقامة الرئيس مع الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا في قلعة وندسور.وقدما للرئيس صندوقا وزاريا أحمر وأعطيا السيدة الأولى وشاحا حريريا.ويجب أن يعلن الوزراء عن أي هدية يحصلون عليها تزيد قيمتها عن 140 جنيها استرلينيا(184 دولارا أميركيا) وإما أن يسلموها إلى وزاراتهم أو يدفعون الفرق بين القيمة والحد الذي يبلغ 140 جنيها استرلينيا للاحتفاظ بها.