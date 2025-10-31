Advertisement

عربي-دولي

بسبب قلادة أهداها له ترامب.. رئيس الوزراء البريطاني يدفع الثمن!

Lebanon 24
31-10-2025 | 03:55
Doc-P-1436311-638975015435620794.jpg
Doc-P-1436311-638975015435620794.jpg photos 0
يبدو ان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر دفع ثمن الاحتفاظ بقلادة حصل عليها من الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال زيارة رسمية للأخير.
وأصدر مكتب مجلس الوزراء تفاصيل ذكر فيها ان أن ستارمر تلقى القلادة الشخصية إلى جانب أزرار أكمام وعصا غولف من الرئيس، بينما حصلت زوجته على زوج من أحذية رعاة البقر، حسب وكالة الأنباء البريطانية (بي.إيه.ميديا) اليوم الجمعة.

لكن ستارمر دفع فقط ثمن الاحتفاظ بالقلادة، بينما ظلت الهدايا الأخرى محفوظة في داونينغ ستريت.

ولم يتم الكشف عن ثمن القلادة.

واستضاف ستارمر وزوجته ترامب وزوجته، ميلانيا، في تشيكرز، المنتجع الريفي لرئيس الوزراء في أيلول، في أعقاب إقامة الرئيس مع الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا في قلعة وندسور.

وقدما للرئيس صندوقا وزاريا أحمر وأعطيا السيدة الأولى وشاحا حريريا.

ويجب أن يعلن الوزراء عن أي هدية يحصلون عليها تزيد قيمتها عن 140 جنيها استرلينيا(184 دولارا أميركيا) وإما أن يسلموها إلى وزاراتهم أو يدفعون الفرق بين القيمة والحد الأقصى الذي يبلغ 140 جنيها استرلينيا للاحتفاظ بها.





