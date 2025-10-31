بوتين في رسالة مفعمة بالرمزية: روسيا حارسة "التعايش السلمي" بين الشعوب

Advertisement

في خطاب مفعم بالدلالات السياسية، أكد حرص بلاده الدائم على تعزيز علاقات حسن الجوار والثقة المتبادلة مع الدول الأخرى، وذلك خلال كلمة ترحيبية وجهها للمشاركين في مهرجان "شعوب ورابطة الدول المستقلة" الذي يقام في لأول مرة.جاءت كلمة التي تلاها سكرتير الروسي سيرغي شويغو في إطار احتفالات "يوم الوحدة الوطنية" الذي يصادف الرابع من تشرين الثاني، حيث وصف بوتين هذا العيد بأنه "يجسد تماسك المجتمع الروسي واستمرارية الأجيال"، في إشارة إلى الوحدة الداخلية التي تسعى موسكو لإبرازها.رسم بوتين صورة لروسيا كدولة حريصة على "ترسيخ تقاليد حسن الجوار والصداقة والثقة المتبادلة" عبر القرون، مؤكداً أن بلاده سعت دوماً إلى "الإثراء المتبادل وتنمية الثقافات الوطنية المتميزة". هذه التصريحات تظهر محاولة روسيا تقديم نفسها كقوة تدعم التنوع الثقافي والتعايش السلمي.وكشف بوتين عن أن نتائج المهرجان ستُطرح في اجتماع لقادة مجالس الأمن بدول رابطة الدول المستقلة، مشيراً إلى أن اجتماعات أمناء المجالس الأمنية سمحت على مدى سنوات "بتطوير تدابير مشتركة تهدف إلى حماية البلدان من التهديدات الخارجية والداخلية". هذا البعد الأمني يكشف الوجه الآخر للخطاب الذي يجمع بين الدبلوماسية الثقافية والأمن الجماعي. (روسيا اليوم)