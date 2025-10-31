27
o
بيروت
27
o
طرابلس
27
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
29
o
جونية
28
o
النبطية
24
o
زحلة
23
o
بعلبك
9
o
بشري
27
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بوتين في رسالة مفعمة بالرمزية: روسيا حارسة "التعايش السلمي" بين الشعوب
Lebanon 24
31-10-2025
|
04:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
في خطاب مفعم بالدلالات السياسية، أكد
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
حرص بلاده الدائم على تعزيز علاقات حسن الجوار والثقة المتبادلة مع الدول الأخرى، وذلك خلال كلمة ترحيبية وجهها للمشاركين في مهرجان "شعوب
روسيا
ورابطة الدول المستقلة" الذي يقام في
موسكو
لأول مرة.
Advertisement
جاءت كلمة
بوتين
التي تلاها سكرتير
مجلس الأمن
الروسي سيرغي شويغو في إطار احتفالات "يوم الوحدة الوطنية" الذي يصادف الرابع من تشرين الثاني، حيث وصف بوتين هذا العيد بأنه "يجسد تماسك المجتمع الروسي واستمرارية الأجيال"، في إشارة إلى الوحدة الداخلية التي تسعى موسكو لإبرازها.
رسم بوتين صورة لروسيا كدولة حريصة على "ترسيخ تقاليد حسن الجوار والصداقة والثقة المتبادلة" عبر القرون، مؤكداً أن بلاده سعت دوماً إلى "الإثراء المتبادل وتنمية الثقافات الوطنية المتميزة". هذه التصريحات تظهر محاولة روسيا تقديم نفسها كقوة تدعم التنوع الثقافي والتعايش السلمي.
وكشف بوتين عن أن نتائج المهرجان ستُطرح في اجتماع لقادة مجالس الأمن بدول رابطة الدول المستقلة، مشيراً إلى أن اجتماعات أمناء المجالس الأمنية سمحت على مدى سنوات "بتطوير تدابير مشتركة تهدف إلى حماية البلدان من التهديدات الخارجية والداخلية". هذا البعد الأمني يكشف الوجه الآخر للخطاب الذي يجمع بين الدبلوماسية الثقافية والأمن الجماعي. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
البيت الأبيض: واشنطن سترعى حوارا بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على أفق سياسي للتعايش السلمي
Lebanon 24
البيت الأبيض: واشنطن سترعى حوارا بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على أفق سياسي للتعايش السلمي
31/10/2025 12:12:46
31/10/2025 12:12:46
Lebanon 24
Lebanon 24
البيت الأبيض: حالما يعود كل الرهائن سيُعفى عن عناصر حماس الملتزمين بالتعايش السلمي وتسليم أسلحتهم
Lebanon 24
البيت الأبيض: حالما يعود كل الرهائن سيُعفى عن عناصر حماس الملتزمين بالتعايش السلمي وتسليم أسلحتهم
31/10/2025 12:12:46
31/10/2025 12:12:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بوتين: روسيا مستعدة لدعم أي جهود سلمية تهدف إلى وقف سفك الدماء في غزة
Lebanon 24
بوتين: روسيا مستعدة لدعم أي جهود سلمية تهدف إلى وقف سفك الدماء في غزة
31/10/2025 12:12:46
31/10/2025 12:12:46
Lebanon 24
Lebanon 24
كرم: التعايش بين الدولة ومنظمات مسلحة غير ممكن
Lebanon 24
كرم: التعايش بين الدولة ومنظمات مسلحة غير ممكن
31/10/2025 12:12:46
31/10/2025 12:12:46
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
فلاديمير بوتي
روسيا اليوم
مجلس الأمن
فلاديمير
دبلوماسي
تابع
قد يعجبك أيضاً
توتر متصاعد بين الحوثيين والأمم المتحدة بعد اتهامات بالتجسس والتواطؤ مع إسرائيل
Lebanon 24
توتر متصاعد بين الحوثيين والأمم المتحدة بعد اتهامات بالتجسس والتواطؤ مع إسرائيل
06:10 | 2025-10-31
31/10/2025 06:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا هاجمت أوكرانيا بصاروخ كروز 23 مرة منذ آب الماضي
Lebanon 24
روسيا هاجمت أوكرانيا بصاروخ كروز 23 مرة منذ آب الماضي
05:41 | 2025-10-31
31/10/2025 05:41:05
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال اجتماع لم يُعلن عنه.. الشرع يأمر بتجريد موظفين من سيارات فارهة!
Lebanon 24
خلال اجتماع لم يُعلن عنه.. الشرع يأمر بتجريد موظفين من سيارات فارهة!
05:12 | 2025-10-31
31/10/2025 05:12:31
Lebanon 24
Lebanon 24
فيتنام.. سيول مدمرة تهدد مواقع تراثية
Lebanon 24
فيتنام.. سيول مدمرة تهدد مواقع تراثية
04:59 | 2025-10-31
31/10/2025 04:59:43
Lebanon 24
Lebanon 24
الدعم السريع: توقيف مقاتلين مشتبه بارتكابهم انتهاكات في الفاشر
Lebanon 24
الدعم السريع: توقيف مقاتلين مشتبه بارتكابهم انتهاكات في الفاشر
04:52 | 2025-10-31
31/10/2025 04:52:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
داخل منزله في سن الفيل... هذا ما فعله سوريّ بقاصرٍ
Lebanon 24
داخل منزله في سن الفيل... هذا ما فعله سوريّ بقاصرٍ
11:54 | 2025-10-30
30/10/2025 11:54:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ قد يساعد في كسر قبضة "حزب الله" على لبنان.. تقرير لـ"The Hill" يكشف التفاصيل
Lebanon 24
أمرٌ قد يساعد في كسر قبضة "حزب الله" على لبنان.. تقرير لـ"The Hill" يكشف التفاصيل
11:30 | 2025-10-30
30/10/2025 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد موقف عون بصدّ الاعتداء.. هل تبدأ حرب "لبنان ضد إسرائيل"؟
Lebanon 24
بعد موقف عون بصدّ الاعتداء.. هل تبدأ حرب "لبنان ضد إسرائيل"؟
15:30 | 2025-10-30
30/10/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستُكثّف إسرائيل هجماتها في لبنان؟.. إليكم ما كشفته هيئة البثّ الإسرائيليّة
Lebanon 24
هل ستُكثّف إسرائيل هجماتها في لبنان؟.. إليكم ما كشفته هيئة البثّ الإسرائيليّة
14:54 | 2025-10-30
30/10/2025 02:54:16
Lebanon 24
Lebanon 24
أسهم الحرب تراجعت؟
Lebanon 24
أسهم الحرب تراجعت؟
11:01 | 2025-10-30
30/10/2025 11:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
06:10 | 2025-10-31
توتر متصاعد بين الحوثيين والأمم المتحدة بعد اتهامات بالتجسس والتواطؤ مع إسرائيل
05:41 | 2025-10-31
روسيا هاجمت أوكرانيا بصاروخ كروز 23 مرة منذ آب الماضي
05:12 | 2025-10-31
خلال اجتماع لم يُعلن عنه.. الشرع يأمر بتجريد موظفين من سيارات فارهة!
04:59 | 2025-10-31
فيتنام.. سيول مدمرة تهدد مواقع تراثية
04:52 | 2025-10-31
الدعم السريع: توقيف مقاتلين مشتبه بارتكابهم انتهاكات في الفاشر
04:49 | 2025-10-31
شي يدعو رئيس الوزراء الكندي إلى زيارة الصين
فيديو
سقط أرضا مع عروسه خلال رقصهما.. مخرج شهير يحتفل بزفافه من هذه الفنانة (فيديو)
Lebanon 24
سقط أرضا مع عروسه خلال رقصهما.. مخرج شهير يحتفل بزفافه من هذه الفنانة (فيديو)
00:57 | 2025-10-31
31/10/2025 12:12:46
Lebanon 24
Lebanon 24
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
Lebanon 24
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
12:00 | 2025-10-28
31/10/2025 12:12:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
19:08 | 2025-10-26
31/10/2025 12:12:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24