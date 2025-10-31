Advertisement

عربي-دولي

شي يدعو رئيس الوزراء الكندي إلى زيارة الصين

Lebanon 24
31-10-2025 | 04:49
دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ رئيسَ الوزراء الكندي مارك كارني إلى زيارة بلاده، وذلك على هامش لقاء جمعهما في كوريا الجنوبية، هو الأوّل بين مسؤولَين على هذا المستوى من البلدين منذ العام 2017، وفقًا لوكالة "فرانس برس".
وقال شي في مستهلّ اللقاء: "ندعوكم إلى زيارة الصين مجددًا بصفتكم رئيسًا لوزراء كندا"، فيما رحّب كارني بالدعوة، مؤكّدًا أنّه "يتطلّع إلى القيام بهذه الزيارة لتعميق الحوار بين البلدين".
 
الصين تؤكد أن الرئيس شي جين بينج سيلتقي ترامب في كوريا الجنوبية يوم غد الخميس
رئيس الوزراء الكندي يقول إنه مستعد لاستئناف محادثات التجارة مع الولايات المتحدة وترامب
رئيس الوزراء الكندي: أدرك أن السياسة الأميركية قد تغيرت
مكتب رئيس الوزراء الكندي: كارني سيتوجه لشرم الشيخ لحضور التوقيع على اتفاق غزة
