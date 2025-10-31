27
عربي-دولي
شي يدعو رئيس الوزراء الكندي إلى زيارة الصين
Lebanon 24
31-10-2025
|
04:49
دعا
الرئيس الصيني شي جين بينغ
رئيسَ الوزراء الكندي
مارك كارني
إلى زيارة بلاده، وذلك على هامش لقاء جمعهما في
كوريا الجنوبية
، هو الأوّل بين مسؤولَين على هذا المستوى من البلدين منذ العام 2017، وفقًا لوكالة "فرانس برس".
وقال شي في مستهلّ اللقاء: "ندعوكم إلى زيارة
الصين
مجددًا بصفتكم رئيسًا لوزراء
كندا
"، فيما رحّب
كارني
بالدعوة، مؤكّدًا أنّه "يتطلّع إلى القيام بهذه الزيارة لتعميق الحوار بين البلدين".
