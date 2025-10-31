خلال اجتماع لم يُعلن عنه.. الشرع يأمر بتجريد موظفين من سيارات فارهة!

Advertisement

خلال اجتماع لم يعلن عنه سابقا، أمر الرئيس السوري موظفي الدولة الذين يملكون سيارات فارهة بتسليم مفاتيحها وإلا سيواجهون تحقيقات بتهمة الكسب غير المشروع، وفق ما ذكرت " ".وقال : "لم أكن أعلم أن الرواتب التي تدفعها الحكومة مرتفعة إلى هذا الحد".ووفقا لمصدرين كانا من الحضور، وبخ الشرع المسؤولين وقادة الأعمال المجتمعين، وسألهم "هل نسوا أنهم أبناء "، مشيرا إلى العدد الكبير من السيارات الفخمة المتوقفة في الخارج.ويواجه الشرع حالة من الاضطرابات على مدى 10 أشهر، منذ إطاحة الرئيس السابق بعد حرب دامت 14 عاما.وعقد الاجتماع المذكور، الذي لم ترد تقارير بشأنه من قبل، في قاعدة بمحافظة إدلب شمال غربي ، بعيدا عن المقر الرئاسي الرسمي في .وأحاط بالرئيس مسؤولان أمنيان كبيران في أثناء حديثه.وبحسب المصدرين وموظفين حكوميين اثنين على دراية بما حدث، أمر الشرع الموظفين الذين يملكون سيارات فارهة بتسليم مفاتيحها "وإلا سيواجهون تحقيقات بتهمة الكسب غير المشروع".وطلبت جميع المصادر عدم هوياتها نظرا لسرية الأمر.وقال الاثنان اللذان حضرا اللقاء لـ"رويترز"، إن عددا من المفاتيح جرى تسليمها لدى خروج الحضور في النهاية.(سكاي نيوز)