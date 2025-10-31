توتر متصاعد بين الحوثيين والأمم المتحدة بعد اتهامات بالتجسس والتواطؤ مع إسرائيل

Advertisement

قال عبد الواحد أبو راس في حكومة الحوثيين باليمن لرويترز إن "43 من موظفي المحليين المحتجزين سيُحاكمون للاشتباه في صلتهم بالغارة الجوية التي اغتالت كبار قادة الجماعة في آب".وقُتل رئيس التي يديرها الحوثيون المدعومون من وعدد من الوزراء في غارة إسرائيلية على العاصمة في آب، في أول هجوم من نوعه يغتال مسؤولين كبارا.وفي مقابلة مع ، قال أبو راس إن الخطوات التي اتخذتها تمت تحت إشراف قضائي كامل، وجرى إطلاع ممثلي الادعاء خطوة بخطوة على كل إجراء تم اتخاذه.وذكر أبو راس أن خلية داخل برنامج الأغذية العالمي مشاركة بشكل واضح في استهداف الحكومة المباشر.ولم يصدر أي تعليق بعد من متحدث باسم برنامج الأغذية العالمي. ورفضت الأمم المتحدة مرارا الاتهامات الموجهة لموظفيها بالتجسس.وتقول المنظمة إن الحوثيين يحتجزون ما لا يقل عن 59 من موظفيها، ونددت بما وصفتها بالاعتقالات التعسفية ودعت إلى الإفراج الفوري عن موظفيها وغيرهم من المحتجزين. (العربية)