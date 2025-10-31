Advertisement

عربي-دولي

توتر متصاعد بين الحوثيين والأمم المتحدة بعد اتهامات بالتجسس والتواطؤ مع إسرائيل

Lebanon 24
31-10-2025 | 06:10
A-
A+

Doc-P-1436372-638975094877886757.png
Doc-P-1436372-638975094877886757.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال عبد الواحد أبو راس القائم بأعمال وزير الخارجية في حكومة الحوثيين باليمن لرويترز إن "43 من موظفي الأمم المتحدة المحليين المحتجزين سيُحاكمون للاشتباه في صلتهم بالغارة الجوية الإسرائيلية التي اغتالت كبار قادة الجماعة في آب".
Advertisement

وقُتل رئيس وزراء الحكومة التي يديرها الحوثيون المدعومون من إيران وعدد من الوزراء في غارة إسرائيلية على العاصمة صنعاء في آب، في أول هجوم من نوعه يغتال مسؤولين كبارا.

وفي مقابلة مع رويترز، قال أبو راس إن الخطوات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية تمت تحت إشراف قضائي كامل، وجرى إطلاع ممثلي الادعاء خطوة بخطوة على كل إجراء تم اتخاذه.

وذكر أبو راس أن خلية داخل برنامج الأغذية العالمي مشاركة بشكل واضح في استهداف الحكومة المباشر.

ولم يصدر أي تعليق بعد من متحدث باسم برنامج الأغذية العالمي. ورفضت الأمم المتحدة مرارا الاتهامات الموجهة لموظفيها بالتجسس.

وتقول المنظمة إن الحوثيين يحتجزون ما لا يقل عن 59 من موظفيها، ونددت بما وصفتها بالاعتقالات التعسفية ودعت إلى الإفراج الفوري عن موظفيها وغيرهم من المحتجزين. (العربية)
مواضيع ذات صلة
الأمم المتحدة تعلن مغادرة 12 من موظفيها صنعاء بعد احتجازهم من قبل الحوثيين في اليمن
lebanon 24
31/10/2025 14:43:07 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز نقلا عن الحوثيين: 43 من موظفي الأمم المتحدة المحتجزين سيُحاكمون على خلفية هجوم إسرائيلي
lebanon 24
31/10/2025 14:43:07 Lebanon 24 Lebanon 24
العربية: عناصر من الحوثيين اقتحموا مقرا تابعا للأمم المتحدة في صنعاء
lebanon 24
31/10/2025 14:43:07 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمم المتحدة تطالب الحوثيين بالإفراج عن موظفيها المحتجزين تعسفيا
lebanon 24
31/10/2025 14:43:07 Lebanon 24 Lebanon 24

الأجهزة الأمنية

الأمم المتحدة

وزراء الحكومة

وزير الخارجية

القائم بأعمال

الإسرائيلية

الإسرائيلي

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:24 | 2025-10-31
08:00 | 2025-10-31
07:31 | 2025-10-31
07:26 | 2025-10-31
07:14 | 2025-10-31
07:05 | 2025-10-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24