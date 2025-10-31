المدعية العسكرية العامة في إسرائيل تقدم استقالتها.. ما السبب؟

قدمت المدعية العسكرية العامة استقالتها لقائد هيئة أركان الجيش إيال زمير على خلفية التحقيقات بتسريب توثيقات تعذيب الأسرى في معتقل سدي تيمان.

وقال الجيش في بيان: "طلبت المدعية العامة العسكرية، يفعات يروشالمي، من ، ، الجمعة، إنهاء خدمتها".



وأضاف: "وقبل رئيس الأركان طلبها بإنهاء خدمتها فورا، وسيعمل على استقرار العسكرية وحماية جنود الجيش. ويعرب رئيس الأركان عن ثقته بإجراء تحقيق شامل لكشف الحقيقة". (روسيا اليوم)