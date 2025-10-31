Advertisement

عربي-دولي

المدعية العسكرية العامة في إسرائيل تقدم استقالتها.. ما السبب؟

Lebanon 24
31-10-2025 | 06:31
قدمت المدعية العسكرية العامة في إسرائيل استقالتها لقائد هيئة أركان الجيش إيال زمير على خلفية التحقيقات بتسريب توثيقات تعذيب الأسرى الفلسطينيين في معتقل سدي تيمان.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "طلبت المدعية العامة العسكرية، يفعات تومر يروشالمي، من رئيس الأركان، إيال زامير، صباح اليوم الجمعة، إنهاء خدمتها".

وأضاف: "وقبل رئيس الأركان طلبها بإنهاء خدمتها فورا، وسيعمل على استقرار النيابة العامة العسكرية وحماية جنود الجيش. ويعرب رئيس الأركان عن ثقته بإجراء تحقيق شامل لكشف الحقيقة". (روسيا اليوم) 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24