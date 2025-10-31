28
o
بيروت
27
o
طرابلس
27
o
صور
25
o
جبيل
26
o
صيدا
29
o
جونية
29
o
النبطية
23
o
زحلة
27
o
بعلبك
11
o
بشري
23
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
المدعية العسكرية العامة في إسرائيل تقدم استقالتها.. ما السبب؟
Lebanon 24
31-10-2025
|
06:31
A-
A+
photos
0
A+
A-
قدمت المدعية العسكرية العامة
في إسرائيل
استقالتها لقائد هيئة أركان الجيش إيال زمير على خلفية التحقيقات بتسريب توثيقات تعذيب الأسرى
الفلسطينيين
في معتقل سدي تيمان.
Advertisement
وقال الجيش
الإسرائيلي
في بيان: "طلبت المدعية العامة العسكرية، يفعات
تومر
يروشالمي، من
رئيس الأركان
،
إيال زامير
،
صباح اليوم
الجمعة، إنهاء خدمتها".
وأضاف: "وقبل رئيس الأركان طلبها بإنهاء خدمتها فورا، وسيعمل على استقرار
النيابة العامة
العسكرية وحماية جنود الجيش. ويعرب رئيس الأركان عن ثقته بإجراء تحقيق شامل لكشف الحقيقة". (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
وسائل إعلام إسرائيلية: المدعية العسكرية الإسرائيلية تقدم استقالتها لرئيس أركان الجيش
Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: المدعية العسكرية الإسرائيلية تقدم استقالتها لرئيس أركان الجيش
31/10/2025 14:43:13
31/10/2025 14:43:13
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت عن استقالة المدعية العسكرية العامة: إهانة إضافية ويجب تقديم كل من يضر بالجيش الإسرائيلي إلى العدالة
Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت عن استقالة المدعية العسكرية العامة: إهانة إضافية ويجب تقديم كل من يضر بالجيش الإسرائيلي إلى العدالة
31/10/2025 14:43:13
31/10/2025 14:43:13
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير دفاع إسرائيل يقيل المدعية العسكرية بعد تسريب فيديو لتعذيب معتقل فلسطيني
Lebanon 24
وزير دفاع إسرائيل يقيل المدعية العسكرية بعد تسريب فيديو لتعذيب معتقل فلسطيني
31/10/2025 14:43:13
31/10/2025 14:43:13
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة 14 الإسرائيلية: رئيس الأركان يعزل المدعية العسكرية للاشتباه بدورها بتسريب فيديو اعتداء على أسير فلسطيني
Lebanon 24
القناة 14 الإسرائيلية: رئيس الأركان يعزل المدعية العسكرية للاشتباه بدورها بتسريب فيديو اعتداء على أسير فلسطيني
31/10/2025 14:43:13
31/10/2025 14:43:13
Lebanon 24
Lebanon 24
النيابة العامة
رئيس الأركان
الفلسطينيين
روسيا اليوم
صباح اليوم
إيال زامير
الإسرائيلي
في إسرائيل
تابع
قد يعجبك أيضاً
تظاهرات في عدّة مدن... ما الذي جرى اليوم في سوريا؟ (صور)
Lebanon 24
تظاهرات في عدّة مدن... ما الذي جرى اليوم في سوريا؟ (صور)
08:24 | 2025-10-31
31/10/2025 08:24:21
Lebanon 24
Lebanon 24
9 دول تمتلك السلاح الأخطر في العالم... من هي؟
Lebanon 24
9 دول تمتلك السلاح الأخطر في العالم... من هي؟
08:00 | 2025-10-31
31/10/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ضابط في "حزب الله"... إسرائيل تنشر فيديو للحظة إستهداف ابراهيم محمد رسلان
Lebanon 24
ضابط في "حزب الله"... إسرائيل تنشر فيديو للحظة إستهداف ابراهيم محمد رسلان
07:31 | 2025-10-31
31/10/2025 07:31:51
Lebanon 24
Lebanon 24
في هذه الدولة.. مقتل نحو 700 شخص خلال ثلاثة أيام من الاحتجاجات على الانتخابات
Lebanon 24
في هذه الدولة.. مقتل نحو 700 شخص خلال ثلاثة أيام من الاحتجاجات على الانتخابات
07:26 | 2025-10-31
31/10/2025 07:26:47
Lebanon 24
Lebanon 24
قرب منزل مسؤولة إسرائيليّة... شرطيّ سابق أحرق نفسه وحالته حرجة!
Lebanon 24
قرب منزل مسؤولة إسرائيليّة... شرطيّ سابق أحرق نفسه وحالته حرجة!
07:14 | 2025-10-31
31/10/2025 07:14:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
داخل منزله في سن الفيل... هذا ما فعله سوريّ بقاصرٍ
Lebanon 24
داخل منزله في سن الفيل... هذا ما فعله سوريّ بقاصرٍ
11:54 | 2025-10-30
30/10/2025 11:54:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ قد يساعد في كسر قبضة "حزب الله" على لبنان.. تقرير لـ"The Hill" يكشف التفاصيل
Lebanon 24
أمرٌ قد يساعد في كسر قبضة "حزب الله" على لبنان.. تقرير لـ"The Hill" يكشف التفاصيل
11:30 | 2025-10-30
30/10/2025 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد موقف عون بصدّ الاعتداء.. هل تبدأ حرب "لبنان ضد إسرائيل"؟
Lebanon 24
بعد موقف عون بصدّ الاعتداء.. هل تبدأ حرب "لبنان ضد إسرائيل"؟
15:30 | 2025-10-30
30/10/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستُكثّف إسرائيل هجماتها في لبنان؟.. إليكم ما كشفته هيئة البثّ الإسرائيليّة
Lebanon 24
هل ستُكثّف إسرائيل هجماتها في لبنان؟.. إليكم ما كشفته هيئة البثّ الإسرائيليّة
14:54 | 2025-10-30
30/10/2025 02:54:16
Lebanon 24
Lebanon 24
أسهم الحرب تراجعت؟
Lebanon 24
أسهم الحرب تراجعت؟
11:01 | 2025-10-30
30/10/2025 11:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
08:24 | 2025-10-31
تظاهرات في عدّة مدن... ما الذي جرى اليوم في سوريا؟ (صور)
08:00 | 2025-10-31
9 دول تمتلك السلاح الأخطر في العالم... من هي؟
07:31 | 2025-10-31
ضابط في "حزب الله"... إسرائيل تنشر فيديو للحظة إستهداف ابراهيم محمد رسلان
07:26 | 2025-10-31
في هذه الدولة.. مقتل نحو 700 شخص خلال ثلاثة أيام من الاحتجاجات على الانتخابات
07:14 | 2025-10-31
قرب منزل مسؤولة إسرائيليّة... شرطيّ سابق أحرق نفسه وحالته حرجة!
07:05 | 2025-10-31
الولايات المتحدة تدافع عن استئناف التجارب النووية: خطوة لضمان قوة الردع
فيديو
سقط أرضا مع عروسه خلال رقصهما.. مخرج شهير يحتفل بزفافه من هذه الفنانة (فيديو)
Lebanon 24
سقط أرضا مع عروسه خلال رقصهما.. مخرج شهير يحتفل بزفافه من هذه الفنانة (فيديو)
00:57 | 2025-10-31
31/10/2025 14:43:13
Lebanon 24
Lebanon 24
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
Lebanon 24
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
12:00 | 2025-10-28
31/10/2025 14:43:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
19:08 | 2025-10-26
31/10/2025 14:43:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24