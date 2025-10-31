Advertisement

عربي-دولي

قتلى وجرحى في حادث سير كبير في روسيا

Lebanon 24
31-10-2025 | 06:46
لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب أكثر من 20 آخرين في حادث تصادم بين "ترامواي" وحافلتيّ ركاب صغيرتين وسيارتين في مدينة تولا الروسية.
عربي-دولي

منوعات

مدينة تولا

الروس

تولا

