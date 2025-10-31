Advertisement

عربي-دولي

الولايات المتحدة تدافع عن استئناف التجارب النووية: خطوة لضمان قوة الردع

Lebanon 24
31-10-2025 | 07:05
اعتبر وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث أن استئناف الولايات المتحدة التجارب النووية خطوة "مسؤولة"، مدافعًا عن تصريحات الرئيس دونالد ترامب التي أثارت انتقادات دولية.
وقال في كوالالمبور بعد محادثات مع نظيره الصيني دونغ جون: "كان الرئيس واضحًا، يجب أن يكون لدينا ردع نووي موثوق إن استئناف التجارب هو طريقة مسؤولة إلى حد ما". (lbc)
