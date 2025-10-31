تظاهرات في عدّة مدن... ما الذي جرى اليوم في سوريا؟ (صور)



‎وشهدت منطقة رأس في الحسكة شمال شرقي سوريا تظاهرات ضد "قسد" مطالبة الحكومة "بتحرير الجزيرة السورية".



وفي مدينة ، خرج متظاهرون بالعشرات في تظاهرة جاءت ضمن جمعة "الجزيرة السورية ليست وحدها".



كذلك، خرجت تظاهرات في مدينة حماة ضمن "جمعة الجزيرة ليست وحدها" مناهضة لقوات سوريا الديموقراطية، مؤكدة رفض التقسيم ووحدة سوريا.

وفي نفذ الأهالي وقفة احتجاجية رفضا لممارسات "قسد" وانتهاكاتها بحق أبناء الجزيرة السورية، وفق تعبيرهم.

وتظاهر المئات في حمص ضدّ "قسد"، واتهموها بارتكاب انتهاكات لحقوق المدنيين.

وفي ، تظاهر العشرات ضدّ "قسد" ورددوا شعارات مناهضة لها، مطالبين الحكومة السورية بفرض سيطرتها الكاملة على منطقة الجزيرة. (روسيا اليوم)