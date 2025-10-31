25
عربي-دولي
تظاهرات في عدّة مدن... ما الذي جرى اليوم في سوريا؟ (صور)
Lebanon 24
31-10-2025
|
08:24
شهدت عدّة مدن
سورية
اليوم، تظاهرات مناهضة لقوات
سوريا
الديموقراطية "قسد"، تحت شعار "
الجزيرة
السورية
ليست وحدها".
وشهدت منطقة رأس
العين
في الحسكة شمال شرقي سوريا تظاهرات ضد "قسد" مطالبة الحكومة "بتحرير الجزيرة السورية".
وفي مدينة
اللاذقية
، خرج متظاهرون بالعشرات في تظاهرة جاءت ضمن جمعة "الجزيرة السورية ليست وحدها".
كذلك، خرجت تظاهرات في مدينة حماة ضمن "جمعة الجزيرة ليست وحدها" مناهضة لقوات سوريا الديموقراطية، مؤكدة رفض التقسيم ووحدة سوريا.
وفي
دير الزور
نفذ الأهالي وقفة احتجاجية رفضا لممارسات "قسد" وانتهاكاتها بحق أبناء الجزيرة السورية، وفق تعبيرهم.
وتظاهر المئات في حمص ضدّ "قسد"، واتهموها بارتكاب انتهاكات لحقوق المدنيين.
وفي
دمشق
، تظاهر العشرات ضدّ "قسد" ورددوا شعارات مناهضة لها، مطالبين الحكومة السورية بفرض سيطرتها الكاملة على منطقة الجزيرة. (روسيا اليوم)
