Advertisement

عربي-دولي

تظاهرات في عدّة مدن... ما الذي جرى اليوم في سوريا؟ (صور)

Lebanon 24
31-10-2025 | 08:24
A-
A+
Doc-P-1436429-638975179549020448.jpg
Doc-P-1436429-638975179549020448.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شهدت عدّة مدن سورية اليوم، تظاهرات مناهضة لقوات سوريا الديموقراطية "قسد"، تحت شعار "الجزيرة السورية ليست وحدها".
Advertisement

‎وشهدت منطقة رأس العين في الحسكة شمال شرقي سوريا تظاهرات ضد "قسد" مطالبة الحكومة "بتحرير الجزيرة السورية".

وفي مدينة اللاذقية، خرج متظاهرون بالعشرات في تظاهرة جاءت ضمن جمعة "الجزيرة السورية ليست وحدها".

كذلك، خرجت تظاهرات في مدينة حماة ضمن "جمعة الجزيرة ليست وحدها" مناهضة لقوات سوريا الديموقراطية، مؤكدة رفض التقسيم ووحدة سوريا.
 
وفي دير الزور نفذ الأهالي وقفة احتجاجية رفضا لممارسات "قسد" وانتهاكاتها بحق أبناء الجزيرة السورية، وفق تعبيرهم.
 
وتظاهر المئات في حمص ضدّ "قسد"، واتهموها بارتكاب انتهاكات لحقوق المدنيين.
 
وفي دمشق، تظاهر العشرات ضدّ "قسد" ورددوا شعارات مناهضة لها، مطالبين الحكومة السورية بفرض سيطرتها الكاملة على منطقة الجزيرة. (روسيا اليوم)
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
هآرتس: آلاف الإسرائيليين يتظاهرون في عدة مدن إسرائيلية منها القدس وتل أبيب وحيفا للمطالبة بإعادة المخطوفين
lebanon 24
31/10/2025 20:50:20 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان جديد واعتذار من تاتش.. ما الذي جرى صباح اليوم؟
lebanon 24
31/10/2025 20:50:20 Lebanon 24 Lebanon 24
في بيروت.. هذا ما فعله نائب خلال تظاهرة
lebanon 24
31/10/2025 20:50:20 Lebanon 24 Lebanon 24
ما هو السلاح الذي استخدم في هجوم القدس اليوم؟
lebanon 24
31/10/2025 20:50:20 Lebanon 24 Lebanon 24

روسيا اليوم

دير الزور

اللاذقية

شمال شرق

الجزيرة

السورية

روسيا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:36 | 2025-10-31
14:21 | 2025-10-31
14:00 | 2025-10-31
13:49 | 2025-10-31
13:39 | 2025-10-31
13:16 | 2025-10-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24