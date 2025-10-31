عشية الهالوين.. FBI تحبط هجوماً إرهابياً محتملاً في ميشيغان

Advertisement

أعلن مدير الأميركي (FBI)، ، الجمعة، إحباط هجوم إرهابي محتمل كان يستهدف ولاية ميشيغن خلال عطلة نهاية الأسبوع تزامناً مع احتفالات الهالوين.وقال في منشور عبر منصة "إكس": "هذا الصباح، تمكن من إحباط هجوم إرهابي محتمل، واعتقال عدد من الأشخاص في ميشيغن كانوا يخططون لهجوم عنيف خلال الهالوين".وأشار إلى أنه سيتم مزيد من التفاصيل المتعلقة بالمخطط في وقت لاحق. (سكاي نيوز عربية)