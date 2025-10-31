Advertisement

عربي-دولي

عشية الهالوين.. FBI تحبط هجوماً إرهابياً محتملاً في ميشيغان

Lebanon 24
31-10-2025 | 10:11
Doc-P-1436466-638975240698671652.png
Doc-P-1436466-638975240698671652.png photos 0
أعلن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (FBI)، كاش باتيل، الجمعة، إحباط هجوم إرهابي محتمل كان يستهدف ولاية ميشيغن خلال عطلة نهاية الأسبوع تزامناً مع احتفالات الهالوين.
وقال باتيل في منشور عبر منصة "إكس": "هذا الصباح، تمكن مكتب التحقيقات الفيدرالي من إحباط هجوم إرهابي محتمل، واعتقال عدد من الأشخاص في ميشيغن كانوا يخططون لهجوم عنيف خلال الهالوين".

وأشار إلى أنه سيتم الكشف عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بالمخطط في وقت لاحق. (سكاي نيوز عربية) 
 
 
