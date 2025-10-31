25
عربي-دولي
تركيا تؤكد دعمها الكامل لوقف إطلاق النار في أوكرانيا
Lebanon 24
31-10-2025
|
10:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعرب الرئيس
التركي
رجب طيب أردوغان
عن أمله في أن تتمكن
روسيا
وأوكرانيا قريبا من التوصل إلى حلول وسط من أجل تسوية سلمية للنزاع بينهما.
جاء ذلك في كلمة ألقاها
أردوغان
اليوم الجمعة خلال منتدى TRT العالمي المنعقد في اسطنبول.
وقال الرئيس التركي: "منذ اليوم الأول (للنزاع في أوكرانيا)، تحملنا مسؤولية إيجاد حل سلمي عادل ودائم لهذه الحرب، التي دخلت عامها الرابع. وفي اجتماعاتنا مع السيد (الرئيس الروسي فلاديمير)
بوتين
والسيد (فلاديمير) زيلينسكي، أعربنا عن عزمنا على تقديم دعمنا الكامل لوقف إطلاق النار وإحلال سلام دائم".
وأضاف: "آمل بأن يتوصل الطرفان في
المستقبل
القريب إلى تسويات تمهد الطريق للدولتين المتجاورتين للعيش جنبا إلى جنب بسلام من جديد".
وأكد أردوغان أن "
تركيا
، من جانبها، ستواصل تقديم كل مساهمة ممكنة في البحث عن حل سلمي" في
أوكرانيا
.
تابع
