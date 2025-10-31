تركيا تؤكد دعمها الكامل لوقف إطلاق النار في أوكرانيا

Advertisement

أعرب الرئيس عن أمله في أن تتمكن وأوكرانيا قريبا من التوصل إلى حلول وسط من أجل تسوية سلمية للنزاع بينهما.جاء ذلك في كلمة ألقاها اليوم الجمعة خلال منتدى TRT العالمي المنعقد في اسطنبول.وقال الرئيس التركي: "منذ اليوم الأول (للنزاع في أوكرانيا)، تحملنا مسؤولية إيجاد حل سلمي عادل ودائم لهذه الحرب، التي دخلت عامها الرابع. وفي اجتماعاتنا مع السيد (الرئيس الروسي فلاديمير) والسيد (فلاديمير) زيلينسكي، أعربنا عن عزمنا على تقديم دعمنا الكامل لوقف إطلاق النار وإحلال سلام دائم".وأضاف: "آمل بأن يتوصل الطرفان في القريب إلى تسويات تمهد الطريق للدولتين المتجاورتين للعيش جنبا إلى جنب بسلام من جديد".وأكد أردوغان أن " ، من جانبها، ستواصل تقديم كل مساهمة ممكنة في البحث عن حل سلمي" في .