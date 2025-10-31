Advertisement

عربي-دولي

تركيا تؤكد دعمها الكامل لوقف إطلاق النار في أوكرانيا

Lebanon 24
31-10-2025 | 10:23
A-
A+
Doc-P-1436468-638975247045428725.jpg
Doc-P-1436468-638975247045428725.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن أمله في أن تتمكن روسيا وأوكرانيا قريبا من التوصل إلى حلول وسط من أجل تسوية سلمية للنزاع بينهما.
Advertisement

جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان اليوم الجمعة خلال منتدى TRT العالمي المنعقد في اسطنبول.

وقال الرئيس التركي: "منذ اليوم الأول (للنزاع في أوكرانيا)، تحملنا مسؤولية إيجاد حل سلمي عادل ودائم لهذه الحرب، التي دخلت عامها الرابع. وفي اجتماعاتنا مع السيد (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين والسيد (فلاديمير) زيلينسكي، أعربنا عن عزمنا على تقديم دعمنا الكامل لوقف إطلاق النار وإحلال سلام دائم".

وأضاف: "آمل بأن يتوصل الطرفان في المستقبل القريب إلى تسويات تمهد الطريق للدولتين المتجاورتين للعيش جنبا إلى جنب بسلام من جديد".

وأكد أردوغان أن "تركيا، من جانبها، ستواصل تقديم كل مساهمة ممكنة في البحث عن حل سلمي" في أوكرانيا.
 
مواضيع ذات صلة
الخارجية السعودية: المملكة تدين استمرار الحصار والتجويع بحق الفلسطينيين وتؤكد دعمها الكامل للأشقاء في مصر
lebanon 24
31/10/2025 20:50:39 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية مصر يؤكد لغوتيريش ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة
lebanon 24
31/10/2025 20:50:39 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: ما نطالب به اليوم هو التطبيق الكامل لوقف إطلاق النار المعلن في تشرين الثاني الماضي والإسرائيليون لم ينسحبوا بالكامل بعد
lebanon 24
31/10/2025 20:50:39 Lebanon 24 Lebanon 24
رجي من الدوحة: لبنان يدين استهداف قطر ويؤكد دعمه الكامل لسيادتها
lebanon 24
31/10/2025 20:50:39 Lebanon 24 Lebanon 24

رجب طيب أردوغان

الرئيس الروسي

طيب أردوغان

فلاديمير

المستقبل

أوكرانيا

أردوغان

رجب طيب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:36 | 2025-10-31
14:21 | 2025-10-31
14:00 | 2025-10-31
13:49 | 2025-10-31
13:39 | 2025-10-31
13:16 | 2025-10-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24