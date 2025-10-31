بعد تجريده من ألقابه.. ما مصير ابنتي الأمير أندرو؟





وفي بيان، قال إن أندرو سيُعرف فيما بعد باسم أندرو مونتباتن وندسور ولن يعرف كأمير.

وتزايدت الضغوط على البلاط الملكي لإخراج الأمير من مقر إقامته في "رويال لودج" بعد تنازله عن استخدام لقب دوق يورك في وقت سابق من الشهر الجاري بسبب صداقته مع إبستين وادعاءات لفيرجينيا روبرتس جوفري إحدى ضحايا إبستين.



لكن الملك ذهب إلى أبعد من ذلك، حيث جرده من لقب أمير الذي حازه منذ ولادته ابناً للملكة الراحلة . كما وافق الأمير أندرو على مغادرة منزله الحالي، وفقاً لقصر باكنغهام.

إلا أن ابنتي الأمير أندرو ستبقيان جزءاً من العائلة الملكية رغم بدء الملك تشارلز الإجراءات الرسمية لتجريد شقيقه من ألقابه في أعقاب فضيحة جيفري إبستين، وفقاً لصحيفة "ذا إندبندنت" The Independent.



وبصفتهما ابنتين لأمير، ستحتفظ الأميرة بياتريس والأميرة يوجيني بألقابهما وفقاً لمرسوم الملك الخامس الصادر عام 1917.



ومن المفهوم أن الشقيقتين مدعوتان للانضمام إلى التجمع في ساندرينغهام بمناسبة ومناسبات الأخرى. (العربية)