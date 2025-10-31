Advertisement

عربي-دولي

بعد تجريده من ألقابه.. ما مصير ابنتي الأمير أندرو؟

Lebanon 24
31-10-2025 | 11:19
بعد إعلان قصر باكنغهام مؤخراً عن قرار الملك تشارلز الثالث بتجريد شقيقه الأمير أندرو من ألقابه وطرده من مقر إقامته الملكي، برزت التساؤلات حول مصير ابنتيه بياتريس ويوجيني.

وفي بيان، قال القصر إن أندرو سيُعرف فيما بعد باسم أندرو مونتباتن وندسور ولن يعرف كأمير.
ويأتي هذا الإجراء في أعقاب الكشف عن علاقة أندرو مع جيفري إبستين المحكوم عليه بتهم جنسية.
 
وتزايدت الضغوط على البلاط الملكي لإخراج الأمير من مقر إقامته في "رويال لودج" بعد تنازله عن استخدام لقب دوق يورك في وقت سابق من الشهر الجاري بسبب صداقته مع إبستين وادعاءات لفيرجينيا روبرتس جوفري إحدى ضحايا إبستين.

لكن الملك ذهب إلى أبعد من ذلك، حيث جرده من لقب أمير الذي حازه منذ ولادته ابناً للملكة الراحلة إليزابيث الثانية. كما وافق الأمير أندرو على مغادرة منزله الحالي، وفقاً لقصر باكنغهام.
 
إلا أن ابنتي الأمير أندرو ستبقيان جزءاً من العائلة الملكية البريطانية رغم بدء الملك تشارلز الإجراءات الرسمية لتجريد شقيقه من ألقابه في أعقاب فضيحة جيفري إبستين، وفقاً لصحيفة "ذا إندبندنت" The Independent.

وبصفتهما ابنتين لأمير، ستحتفظ الأميرة بياتريس والأميرة يوجيني بألقابهما وفقاً لمرسوم الملك جورج الخامس الصادر عام 1917.

ومن المفهوم أن الشقيقتين مدعوتان للانضمام إلى التجمع في ساندرينغهام بمناسبة عيد الميلاد ومناسبات العائلة المالكة الأخرى. (العربية) 
