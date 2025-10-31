25
o
بيروت
21
o
طرابلس
23
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
25
o
جونية
16
o
النبطية
15
o
زحلة
16
o
بعلبك
8
o
بشري
22
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بعد تجريده من ألقابه.. ما مصير ابنتي الأمير أندرو؟
Lebanon 24
31-10-2025
|
11:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد إعلان قصر باكنغهام مؤخراً عن قرار الملك تشارلز الثالث بتجريد شقيقه الأمير أندرو من ألقابه وطرده من مقر إقامته الملكي، برزت التساؤلات حول مصير ابنتيه بياتريس ويوجيني.
وفي بيان، قال
القصر
إن أندرو سيُعرف فيما بعد باسم أندرو مونتباتن وندسور ولن يعرف كأمير.
Advertisement
ويأتي هذا الإجراء في أعقاب
الكشف عن
علاقة أندرو مع جيفري إبستين المحكوم عليه بتهم جنسية.
وتزايدت الضغوط على البلاط الملكي لإخراج الأمير من مقر إقامته في "رويال لودج" بعد تنازله عن استخدام لقب دوق يورك في وقت سابق من الشهر الجاري بسبب صداقته مع إبستين وادعاءات لفيرجينيا روبرتس جوفري إحدى ضحايا إبستين.
لكن الملك ذهب إلى أبعد من ذلك، حيث جرده من لقب أمير الذي حازه منذ ولادته ابناً للملكة الراحلة
إليزابيث الثانية
. كما وافق الأمير أندرو على مغادرة منزله الحالي، وفقاً لقصر باكنغهام.
إلا أن ابنتي الأمير أندرو ستبقيان جزءاً من العائلة الملكية
البريطانية
رغم بدء الملك تشارلز الإجراءات الرسمية لتجريد شقيقه من ألقابه في أعقاب فضيحة جيفري إبستين، وفقاً لصحيفة "ذا إندبندنت" The Independent.
وبصفتهما ابنتين لأمير، ستحتفظ الأميرة بياتريس والأميرة يوجيني بألقابهما وفقاً لمرسوم الملك
جورج
الخامس الصادر عام 1917.
ومن المفهوم أن الشقيقتين مدعوتان للانضمام إلى التجمع في ساندرينغهام بمناسبة
عيد الميلاد
ومناسبات
العائلة المالكة
الأخرى. (العربية)
مواضيع ذات صلة
الملك تشارلز يسحب الألقاب المتبقية من الأمير أندرو ويطالبه بمغادرة قصره
Lebanon 24
الملك تشارلز يسحب الألقاب المتبقية من الأمير أندرو ويطالبه بمغادرة قصره
31/10/2025 20:50:52
31/10/2025 20:50:52
Lebanon 24
Lebanon 24
قصر باكنجهام: الملك بدأ عملية رسمية لإزالة وألقاب وتشريفات الأمير أندرو
Lebanon 24
قصر باكنجهام: الملك بدأ عملية رسمية لإزالة وألقاب وتشريفات الأمير أندرو
31/10/2025 20:50:52
31/10/2025 20:50:52
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة... الأمير البريطاني يتخلى عن لقبه لهذا السبب
Lebanon 24
مفاجأة... الأمير البريطاني يتخلى عن لقبه لهذا السبب
31/10/2025 20:50:52
31/10/2025 20:50:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد حديث عن اختفائه.. هذا ما كُشف عن مصير الإيراني أمير الموسوي
Lebanon 24
بعد حديث عن اختفائه.. هذا ما كُشف عن مصير الإيراني أمير الموسوي
31/10/2025 20:50:52
31/10/2025 20:50:52
Lebanon 24
Lebanon 24
عربي-دولي
منوعات
المرأة
إليزابيث الثانية
العائلة المالكة
عيد الميلاد
البريطانية
البريطاني
إليزابيث
الكشف عن
القصر
تابع
قد يعجبك أيضاً
فضيحة تهز إسرائيل و إقالة مدعية عسكرية لهذا السبب
Lebanon 24
فضيحة تهز إسرائيل و إقالة مدعية عسكرية لهذا السبب
14:36 | 2025-10-31
31/10/2025 02:36:22
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الدفاع الأميركية توافق على تسليم صواريخ "توماهوك" إلى أوكرانيا
Lebanon 24
وزارة الدفاع الأميركية توافق على تسليم صواريخ "توماهوك" إلى أوكرانيا
14:21 | 2025-10-31
31/10/2025 02:21:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من هي الدول الأكثر "استهلاكاً" للذهب؟ أرقام تكشف
Lebanon 24
من هي الدول الأكثر "استهلاكاً" للذهب؟ أرقام تكشف
14:00 | 2025-10-31
31/10/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
برلماني أوكراني: البلاد تتجه نحو الانهيار وواشنطن انسحبت فعليًا من الصراع
Lebanon 24
برلماني أوكراني: البلاد تتجه نحو الانهيار وواشنطن انسحبت فعليًا من الصراع
13:49 | 2025-10-31
31/10/2025 01:49:29
Lebanon 24
Lebanon 24
"رويترز" تكشف: الشرع يواجه عائلته.. ماذا في التفاصيل؟
Lebanon 24
"رويترز" تكشف: الشرع يواجه عائلته.. ماذا في التفاصيل؟
13:39 | 2025-10-31
31/10/2025 01:39:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد موقف عون بصدّ الاعتداء.. هل تبدأ حرب "لبنان ضد إسرائيل"؟
Lebanon 24
بعد موقف عون بصدّ الاعتداء.. هل تبدأ حرب "لبنان ضد إسرائيل"؟
15:30 | 2025-10-30
30/10/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستُكثّف إسرائيل هجماتها في لبنان؟.. إليكم ما كشفته هيئة البثّ الإسرائيليّة
Lebanon 24
هل ستُكثّف إسرائيل هجماتها في لبنان؟.. إليكم ما كشفته هيئة البثّ الإسرائيليّة
14:54 | 2025-10-30
30/10/2025 02:54:16
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين جدًا... وفاة كاتب وشاعر لبناني (صورة)
Lebanon 24
خبر حزين جدًا... وفاة كاتب وشاعر لبناني (صورة)
16:38 | 2025-10-30
30/10/2025 04:38:18
Lebanon 24
Lebanon 24
سقط وأُصيب في رأسه... نقل إبن فنانة شهيرة إلى العناية المركّزة
Lebanon 24
سقط وأُصيب في رأسه... نقل إبن فنانة شهيرة إلى العناية المركّزة
17:30 | 2025-10-30
30/10/2025 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف ستردّ إسرائيل على خطوة رئيس الجمهورية الجريئة؟
Lebanon 24
كيف ستردّ إسرائيل على خطوة رئيس الجمهورية الجريئة؟
10:00 | 2025-10-31
31/10/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
14:36 | 2025-10-31
فضيحة تهز إسرائيل و إقالة مدعية عسكرية لهذا السبب
14:21 | 2025-10-31
وزارة الدفاع الأميركية توافق على تسليم صواريخ "توماهوك" إلى أوكرانيا
14:00 | 2025-10-31
من هي الدول الأكثر "استهلاكاً" للذهب؟ أرقام تكشف
13:49 | 2025-10-31
برلماني أوكراني: البلاد تتجه نحو الانهيار وواشنطن انسحبت فعليًا من الصراع
13:39 | 2025-10-31
"رويترز" تكشف: الشرع يواجه عائلته.. ماذا في التفاصيل؟
13:16 | 2025-10-31
بعد 46 عامًا من السلام... "الخطر كبير جدًا" بين هاتين الدولتين!
فيديو
سقط أرضا مع عروسه خلال رقصهما.. مخرج شهير يحتفل بزفافه من هذه الفنانة (فيديو)
Lebanon 24
سقط أرضا مع عروسه خلال رقصهما.. مخرج شهير يحتفل بزفافه من هذه الفنانة (فيديو)
00:57 | 2025-10-31
31/10/2025 20:50:52
Lebanon 24
Lebanon 24
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
Lebanon 24
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
12:00 | 2025-10-28
31/10/2025 20:50:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
19:08 | 2025-10-26
31/10/2025 20:50:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24