عربي-دولي
ترامب يلوّح باستئناف التجارب النووية الأميركية
Lebanon 24
31-10-2025
|
13:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
أنّ
الولايات المتحدة
ستباشر بإجراء تجارب نووية إذا أقدمت دول أخرى على الخطوة نفسها، من دون أن يوضح نوع التجارب النووية التي يقصدها تحديدًا.
وقال
ترامب
في خلال حديثه لصحافيين
على متن الطائرة
الرئاسية "إير فورس وان" ردا على سؤال من
وكالة فرانس برس
: "سنجري بعض التجارب، نعم، والدول الأخرى تقوم بها. إذا كانوا سيقومون بذلك، فسنفعلها نحن أيضا".
ترامب يعلن استئناف التجارب النووية وفانس يبرّر: "علينا التأكد من جاهزيتها"
Lebanon 24
ترامب يعلن استئناف التجارب النووية وفانس يبرّر: "علينا التأكد من جاهزيتها"
01/11/2025 00:06:30
01/11/2025 00:06:30
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة تدافع عن استئناف التجارب النووية: خطوة لضمان قوة الردع
Lebanon 24
الولايات المتحدة تدافع عن استئناف التجارب النووية: خطوة لضمان قوة الردع
01/11/2025 00:06:30
01/11/2025 00:06:30
Lebanon 24
Lebanon 24
"واشنطن بوست" عن خبراء: سعي ترامب لاستئناف التجارب النووية قد يستغرق سنوات ويكلّف ملايين الدولارات
Lebanon 24
"واشنطن بوست" عن خبراء: سعي ترامب لاستئناف التجارب النووية قد يستغرق سنوات ويكلّف ملايين الدولارات
01/11/2025 00:06:30
01/11/2025 00:06:30
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي: إعلان الولايات المتحدة استئناف التجارب النووية عمل رجعي وغير مسؤول ويشكل تهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليين
Lebanon 24
وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي: إعلان الولايات المتحدة استئناف التجارب النووية عمل رجعي وغير مسؤول ويشكل تهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليين
01/11/2025 00:06:30
01/11/2025 00:06:30
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
وكالة فرانس برس
على متن الطائرة
دونالد
النووي
ترامب
تابع
بيانات حساسة في قبضة قراصنة روس… من الدولة المتضررة؟
Lebanon 24
بيانات حساسة في قبضة قراصنة روس… من الدولة المتضررة؟
17:55 | 2025-10-31
31/10/2025 05:55:01
Lebanon 24
Lebanon 24
ليس براك.. مسؤول أميركي كبير سيزور لبنان قريباً
Lebanon 24
ليس براك.. مسؤول أميركي كبير سيزور لبنان قريباً
17:41 | 2025-10-31
31/10/2025 05:41:23
Lebanon 24
Lebanon 24
عنفٌ مميت في المنازل الفرنسية… امرأة تُقتل كل ثلاثة أيام!
Lebanon 24
عنفٌ مميت في المنازل الفرنسية… امرأة تُقتل كل ثلاثة أيام!
17:40 | 2025-10-31
31/10/2025 05:40:32
Lebanon 24
Lebanon 24
العاهل المغربي يرحّب بقرار مجلس الأمن ويدعو الجزائر إلى حوار صادق
Lebanon 24
العاهل المغربي يرحّب بقرار مجلس الأمن ويدعو الجزائر إلى حوار صادق
17:40 | 2025-10-31
31/10/2025 05:40:01
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يدعو إلى تحقيق عاجل في مجازر المسيحيين بنيجيريا
Lebanon 24
ترامب يدعو إلى تحقيق عاجل في مجازر المسيحيين بنيجيريا
17:28 | 2025-10-31
31/10/2025 05:28:46
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لحادث سير صباحًا ودخل المستشفى… فنان لبناني شهير يعلن إلغاء حفلته المقررة اليوم
Lebanon 24
تعرّض لحادث سير صباحًا ودخل المستشفى… فنان لبناني شهير يعلن إلغاء حفلته المقررة اليوم
14:39 | 2025-10-31
31/10/2025 02:39:40
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف ستردّ إسرائيل على خطوة رئيس الجمهورية الجريئة؟
Lebanon 24
كيف ستردّ إسرائيل على خطوة رئيس الجمهورية الجريئة؟
10:00 | 2025-10-31
31/10/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"لائحة أنا وصهري وعديلي"
Lebanon 24
"لائحة أنا وصهري وعديلي"
02:30 | 2025-10-31
31/10/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قوى الأمن أوقفت السوريّ "خالد شاتيلا".. ما وضعه داخل شقته في عرمون خطير
Lebanon 24
قوى الأمن أوقفت السوريّ "خالد شاتيلا".. ما وضعه داخل شقته في عرمون خطير
10:15 | 2025-10-31
31/10/2025 10:15:43
Lebanon 24
Lebanon 24
تصعيد اسرائيلي مضبوط.. ازمة قد تطول
Lebanon 24
تصعيد اسرائيلي مضبوط.. ازمة قد تطول
11:01 | 2025-10-31
31/10/2025 11:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سقط أرضا مع عروسه خلال رقصهما.. مخرج شهير يحتفل بزفافه من هذه الفنانة (فيديو)
Lebanon 24
سقط أرضا مع عروسه خلال رقصهما.. مخرج شهير يحتفل بزفافه من هذه الفنانة (فيديو)
00:57 | 2025-10-31
01/11/2025 00:06:30
Lebanon 24
Lebanon 24
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
Lebanon 24
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
12:00 | 2025-10-28
01/11/2025 00:06:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
19:08 | 2025-10-26
01/11/2025 00:06:30
Lebanon 24
Lebanon 24
