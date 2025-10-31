ترامب يلوّح باستئناف التجارب النووية الأميركية

Advertisement

وقال في خلال حديثه لصحافيين الرئاسية "إير فورس وان" ردا على سؤال من : "سنجري بعض التجارب، نعم، والدول الأخرى تقوم بها. إذا كانوا سيقومون بذلك، فسنفعلها نحن أيضا".