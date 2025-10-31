Advertisement

عربي-دولي

ترامب يلوّح باستئناف التجارب النووية الأميركية

Lebanon 24
31-10-2025
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّ الولايات المتحدة ستباشر بإجراء تجارب نووية إذا أقدمت دول أخرى على الخطوة نفسها، من دون أن يوضح نوع التجارب النووية التي يقصدها تحديدًا.   
وقال ترامب في خلال حديثه لصحافيين على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان" ردا على سؤال من وكالة فرانس برس: "سنجري بعض التجارب، نعم، والدول الأخرى تقوم بها. إذا كانوا سيقومون بذلك، فسنفعلها نحن أيضا".
