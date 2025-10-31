21
عربي-دولي
ترامب يدعو إلى تحقيق عاجل في مجازر المسيحيين بنيجيريا
Lebanon 24
31-10-2025
|
17:28
دعا الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
أعضاء
الكونغرس
إلى فتح تحقيق رسمي حول عمليات القتل الجماعي التي تستهدف
المسيحيين
في نيجيريا، مطالبًا بتقديم تقرير مفصل لإدارته بشأن تصاعد هذه الانتهاكات.
Advertisement
وفي 15 تشرين الأول 2025، وجّه عدد من النشطاء الحقوقيين والزعماء الدينيين
الأميركيين
رسالة إلى
ترامب
، طالبوه فيها بإدراج نيجيريا ضمن الدول التي تثير قلقًا خاصًا، على خلفية ما وصفوه بـ"الاضطهاد الممنهج ضد المسيحيين" في البلاد.
وأشار معدّو الرسالة إلى أن نيجيريا شهدت خلال السنوات الأخيرة ارتفاعاً كبيراً في وتيرة الهجمات العنيفة ضد المسيحيين في المناطق الريفية ضمن منطقة الحزام الأوسط، بينما "تتغاضى الحكومة في أبوجا عن هذه الجرائم ولا توفر الحماية للضحايا".
وجاء في النداء أن السلطات النيجيرية "لا تكتفي بالتقاعس، بل تنتهك الحريات
الدينية
عبر تطبيق قوانين التجديف التي تتضمن أحكاماً بالإعدام والسجن
الطويل
"، معتبرين أن ذلك "يمثل تواطؤاً رسمياً في العنف الديني".
وأوضحت الوثيقة أن القانون الأميركي يتيح تصنيف أي دولة كـ"دولة مثيرة للقلق" إذا ثبت تسامحها مع انتهاكات جسيمة للحرية الدينية أو تورطها فيها. وأضافت: "تجاهل ما يحدث في نيجيريا هو رضوخ صامت للعنف الديني المنهجي."
