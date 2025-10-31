ترامب يدعو إلى تحقيق عاجل في مجازر المسيحيين بنيجيريا

Advertisement

وفي 15 تشرين الأول 2025، وجّه عدد من النشطاء الحقوقيين والزعماء الدينيين رسالة إلى ، طالبوه فيها بإدراج نيجيريا ضمن الدول التي تثير قلقًا خاصًا، على خلفية ما وصفوه بـ"الاضطهاد الممنهج ضد المسيحيين" في البلاد.وأشار معدّو الرسالة إلى أن نيجيريا شهدت خلال السنوات الأخيرة ارتفاعاً كبيراً في وتيرة الهجمات العنيفة ضد المسيحيين في المناطق الريفية ضمن منطقة الحزام الأوسط، بينما "تتغاضى الحكومة في أبوجا عن هذه الجرائم ولا توفر الحماية للضحايا".وجاء في النداء أن السلطات النيجيرية "لا تكتفي بالتقاعس، بل تنتهك الحريات عبر تطبيق قوانين التجديف التي تتضمن أحكاماً بالإعدام والسجن "، معتبرين أن ذلك "يمثل تواطؤاً رسمياً في العنف الديني".وأوضحت الوثيقة أن القانون الأميركي يتيح تصنيف أي دولة كـ"دولة مثيرة للقلق" إذا ثبت تسامحها مع انتهاكات جسيمة للحرية الدينية أو تورطها فيها. وأضافت: "تجاهل ما يحدث في نيجيريا هو رضوخ صامت للعنف الديني المنهجي."