العاهل المغربي يرحّب بقرار مجلس الأمن ويدعو الجزائر إلى حوار صادق

وقال السادس في كلمة له: " اعتمدت مباردة الحكم الذاتي للصحراء باعتبارها الحل الأمثل للنزاع".وأضاف الملك محمد السادس: "نشكر الرئيس الأميركي على جهوده لحل النزاع بشأن الصحراء المغربية".وتابع قائلا: "أدعو الرئيس إلى حوار صادق لبناء علاقات جديدة".واختتم كلمته بالإشادة "بجميع الجهود الداعمة لوحدة التراب المغربي".