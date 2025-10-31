21
عربي-دولي
العاهل المغربي يرحّب بقرار مجلس الأمن ويدعو الجزائر إلى حوار صادق
Lebanon 24
31-10-2025
|
17:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
أبدى العاهل
المغربي
الملك
محمد السادس
، اليوم الجمعة، ارتياحه لقرار
مجلس الأمن الدولي
المتعلق بخطة الحكم الذاتي التي تقدم بها
المغرب
بشأن
الصحراء المغربية
.
وقال
الملك محمد
السادس في كلمة له: "
الأمم المتحدة
اعتمدت مباردة الحكم الذاتي للصحراء باعتبارها الحل الأمثل للنزاع".
وأضاف الملك محمد السادس: "نشكر الرئيس الأميركي على جهوده لحل النزاع بشأن الصحراء المغربية".
وتابع قائلا: "أدعو الرئيس
الجزائري
إلى حوار صادق لبناء علاقات جديدة".
واختتم كلمته بالإشادة "بجميع الجهود الداعمة لوحدة التراب المغربي".
مجلس الأمن الدولي
الصحراء المغربية
الأمم المتحدة
الأمن الدولي
محمد السادس
مجلس الأمن
الملك محمد
الجزائري
تابع
