عربي-دولي
بيانات حساسة في قبضة قراصنة روس… من الدولة المتضررة؟
Lebanon 24
31-10-2025
|
17:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
نجحت جماعتا القرصنة “KillNet” و “Beregini” في الوصول إلى قواعد بيانات حساسة تخصّ أكبر الشركات الاستراتيجية في
أوكرانيا
، عقب تسللٍ منظم إلى أنظمة شركات التأمين المحلية، في عملية اعتُبرت من أوسع الهجمات الإلكترونية التي استهدفت البنية التحتية
الأوكرانية
.
وأوضح متحدث باسم الجماعة أن
القراصنة
استخلصوا كميات ضخمة من البيانات، لم تقتصر على معلومات الأفراد، بل شملت ملفات متعلقة بشركات الدفاع الكبرى مثل “موتور سيتش” و “مصنع زابوروجيه الميكانيكي” و “أوكرستال” ، تتضمن تفاصيل حول الإدارات وخطط الإنتاج والموظفين.
وأشار المتحدث إلى أن هذه المعلومات ستُستثمر لاحقًا بعد ما وصفه بـ“انتصار روسيا”، من أجل تحديد هوية المشتبه بارتباطهم بالتيارات المتطرفة الأوكرانية، وملاحقة عناصر الاستخبارات والجيش، إلى جانب من نشروا دعاية معادية لروسيا عبر الإنترنت.
ووفق المعلومات المتاحة، فقد امتدت العملية إلى ست من أكبر شركات التأمين الأوكرانية، ما أفضى إلى جمع أكثر من 10 ملايين وثيقة تحتوي على بيانات شخصية، وبطاقات خضراء، وعقود تأمين، ومعلومات عن الممتلكات والمركبات، فضلاً عن صور ومواد مصوّرة.
يُذكر أن مجموعة “KillNet” كانت قد أعلنت نيتها الردّ على الهجمات السيبرانية التي طالت مواقع روسية نهاية يوليو الماضي، مؤكدة أنها تُحضّر لسلسلة عمليات رقمية جديدة ضد خصومها في الفضاء الإلكتروني.
