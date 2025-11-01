Advertisement

عربي-دولي

بعد تسلمها جثث لا تعود لأسرى اسرائيليين.. تل أبيب: "هوية الرفات" ليست خرقا من حماس

Lebanon 24
01-11-2025 | 04:30
أكد فحص الطب الشرعي أن الرفات الذي تسلمته إسرائيل ليس لأي أسير إسرائيلي، وفق ما أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مشيرة إلى أن "المؤسسة الأمنية لا تعتبر الأمر خرقا من حماس".
وكانت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية، قد أفادت، بأنَ الرفات التي تسلمتها تل أبيب الليلة الماضية لا تعود لرهائن إسرائيليين قتلى.

وقالت القناة الثانية عشرة، إن تل أبيب تسلمت من الصليب الأحمر الجثث ونقلتها للفحص في معهد الطب الشرعي لتحديد ما إذا كانت تعود لرهائن إسرائيليين.

وتقول إسرائيل، إنه لا تزال هناك جثث 11 محتجزا في قطاع غزة.

