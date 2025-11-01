29
o
بيروت
26
o
طرابلس
27
o
صور
25
o
جبيل
26
o
صيدا
30
o
جونية
29
o
النبطية
28
o
زحلة
24
o
بعلبك
12
o
بشري
23
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بعد تسلمها جثث لا تعود لأسرى اسرائيليين.. تل أبيب: "هوية الرفات" ليست خرقا من حماس
Lebanon 24
01-11-2025
|
04:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد فحص
الطب الشرعي
أن الرفات الذي تسلمته
إسرائيل
ليس لأي أسير إسرائيلي، وفق ما أفادت
إذاعة الجيش الإسرائيلي
، مشيرة إلى أن "المؤسسة الأمنية لا تعتبر الأمر خرقا من
حماس
".
Advertisement
وكانت القناة الثانية عشرة
الإسرائيلية
، قد أفادت، بأنَ الرفات التي تسلمتها
تل أبيب
الليلة الماضية لا تعود لرهائن إسرائيليين قتلى.
وقالت القناة الثانية عشرة، إن تل أبيب تسلمت من
الصليب الأحمر
الجثث ونقلتها للفحص في
معهد الطب الشرعي
لتحديد ما إذا كانت تعود لرهائن إسرائيليين.
وتقول إسرائيل، إنه لا تزال هناك جثث 11 محتجزا في
قطاع غزة
.
مواضيع ذات صلة
القناة 12 الإسرائيلية: الرفات التي تسملتها تل أبيب الليلة الماضية لا تعود لرهائن إسرائيليين قتلى
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: الرفات التي تسملتها تل أبيب الليلة الماضية لا تعود لرهائن إسرائيليين قتلى
01/11/2025 12:47:55
01/11/2025 12:47:55
Lebanon 24
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: حماس ستسلم إسرائيل جثث 3 أسرى إسرائيليين خلال الساعات الـ 24 المقبلة
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: حماس ستسلم إسرائيل جثث 3 أسرى إسرائيليين خلال الساعات الـ 24 المقبلة
01/11/2025 12:47:55
01/11/2025 12:47:55
Lebanon 24
Lebanon 24
لا يعتقد أنها تعود لأسرى.. الجيش الإسرائيلي يتسلم 3 جثث مجهولة الهوية من غزة
Lebanon 24
لا يعتقد أنها تعود لأسرى.. الجيش الإسرائيلي يتسلم 3 جثث مجهولة الهوية من غزة
01/11/2025 12:47:55
01/11/2025 12:47:55
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: الصليب الأحمر في طريقه إلى جنوب غزة لتسلم جثث عدد من الأسرى لدى حماس
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: الصليب الأحمر في طريقه إلى جنوب غزة لتسلم جثث عدد من الأسرى لدى حماس
01/11/2025 12:47:55
01/11/2025 12:47:55
Lebanon 24
Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي
معهد الطب الشرعي
الصليب الأحمر
الطب الشرعي
مؤسسة الأمن
الإسرائيلية
الإسرائيلي
معهد الطب
تابع
قد يعجبك أيضاً
في ألمانيا... جدلٌ بين وزارتين بسبب ترحيل السوريين
Lebanon 24
في ألمانيا... جدلٌ بين وزارتين بسبب ترحيل السوريين
06:14 | 2025-11-01
01/11/2025 06:14:51
Lebanon 24
Lebanon 24
معروف بحبه للرخام والذهب.. ترامب يتباهى بتجديد "حمام لينكولن" في البيت الأبيض (صور)
Lebanon 24
معروف بحبه للرخام والذهب.. ترامب يتباهى بتجديد "حمام لينكولن" في البيت الأبيض (صور)
05:48 | 2025-11-01
01/11/2025 05:48:21
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل ساعات من افتتاح المتحف الكبير.. هذا ما قاله السيسي
Lebanon 24
قبل ساعات من افتتاح المتحف الكبير.. هذا ما قاله السيسي
05:20 | 2025-11-01
01/11/2025 05:20:19
Lebanon 24
Lebanon 24
فنزويلا تسعى للحصول على أسلحة من روسيا والصين وإيران.. "واشنطن بوست" تكشف
Lebanon 24
فنزويلا تسعى للحصول على أسلحة من روسيا والصين وإيران.. "واشنطن بوست" تكشف
05:02 | 2025-11-01
01/11/2025 05:02:48
Lebanon 24
Lebanon 24
تشهد تحولا تاريخيا... هكذا تتغير السياسة الاميركية بصمت
Lebanon 24
تشهد تحولا تاريخيا... هكذا تتغير السياسة الاميركية بصمت
04:52 | 2025-11-01
01/11/2025 04:52:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تعرّض لحادث سير صباحًا ودخل المستشفى… فنان لبناني شهير يعلن إلغاء حفلته المقررة اليوم
Lebanon 24
تعرّض لحادث سير صباحًا ودخل المستشفى… فنان لبناني شهير يعلن إلغاء حفلته المقررة اليوم
14:39 | 2025-10-31
31/10/2025 02:39:40
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف ستردّ إسرائيل على خطوة رئيس الجمهورية الجريئة؟
Lebanon 24
كيف ستردّ إسرائيل على خطوة رئيس الجمهورية الجريئة؟
10:00 | 2025-10-31
31/10/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تصعيد اسرائيلي مضبوط.. ازمة قد تطول
Lebanon 24
تصعيد اسرائيلي مضبوط.. ازمة قد تطول
11:01 | 2025-10-31
31/10/2025 11:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قوى الأمن أوقفت السوريّ "خالد شاتيلا".. ما وضعه داخل شقته في عرمون خطير
Lebanon 24
قوى الأمن أوقفت السوريّ "خالد شاتيلا".. ما وضعه داخل شقته في عرمون خطير
10:15 | 2025-10-31
31/10/2025 10:15:43
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير لـ"The Telegraph": بهذه الطريقة سيهزم ترامب بوتين مرة واحدة وإلى الأبد
Lebanon 24
تقرير لـ"The Telegraph": بهذه الطريقة سيهزم ترامب بوتين مرة واحدة وإلى الأبد
11:30 | 2025-10-31
31/10/2025 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
06:14 | 2025-11-01
في ألمانيا... جدلٌ بين وزارتين بسبب ترحيل السوريين
05:48 | 2025-11-01
معروف بحبه للرخام والذهب.. ترامب يتباهى بتجديد "حمام لينكولن" في البيت الأبيض (صور)
05:20 | 2025-11-01
قبل ساعات من افتتاح المتحف الكبير.. هذا ما قاله السيسي
05:02 | 2025-11-01
فنزويلا تسعى للحصول على أسلحة من روسيا والصين وإيران.. "واشنطن بوست" تكشف
04:52 | 2025-11-01
تشهد تحولا تاريخيا... هكذا تتغير السياسة الاميركية بصمت
04:30 | 2025-11-01
تقرير لـ"Responsible Statecraft": وقف إطلاق النار في غزة ينهار
فيديو
بسعر جيد.. هاتف جديد سيُنافس هواتف أندرويد
Lebanon 24
بسعر جيد.. هاتف جديد سيُنافس هواتف أندرويد
03:00 | 2025-11-01
01/11/2025 12:47:55
Lebanon 24
Lebanon 24
سقط أرضا مع عروسه خلال رقصهما.. مخرج شهير يحتفل بزفافه من هذه الفنانة (فيديو)
Lebanon 24
سقط أرضا مع عروسه خلال رقصهما.. مخرج شهير يحتفل بزفافه من هذه الفنانة (فيديو)
00:57 | 2025-10-31
01/11/2025 12:47:55
Lebanon 24
Lebanon 24
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
Lebanon 24
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
12:00 | 2025-10-28
01/11/2025 12:47:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24