Advertisement

عربي-دولي

قبل ساعات من افتتاح المتحف الكبير.. هذا ما قاله السيسي

Lebanon 24
01-11-2025 | 05:20
A-
A+
Doc-P-1436741-638975929356182454.jpeg
Doc-P-1436741-638975929356182454.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
رحب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالضيوف الحاضرين لافتتاح المتحف المصري الكبير الذي يضم بين جنباته كنوز الحضارة المصرية العريقة.
Advertisement

وقال الرئيس السيسي في تدوينة له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "من أرض مصر الطيبة مهد الحضارة الإنسانية، اٌرحب بضيوفنا من قادة العالم ورموزه الكبار، لنشهد سوياً افتتاح المتحف المصري الكبير الذي يضم بين جنباته كنوز الحضارة المصرية العريقة، ويجمع بين عبقرية المصري القديم وإبداع المصري المعاصر، ويضيف إلى عالم الثقافة والفنون معلما جديدا، يلتف حوله كل مهتم بالحضارة والمعرفة، ويفخر به كل مؤمن بوحدة الإنسانية وقيم السلام والمحبة والتعاون بين الشعوب".

واختتم التدوينة بالقول: "أتمنى لكل الضيوف الاستمتاع بوقتهم في مصر بين رحاب الماضى والحاضر".

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير محمد الشناوي، أن الوفود المشاركة تشمل ملوك وملكات وأولياء عهد وأمراء وأعضاء من الأسر الحاكمة من بلجيكا وإسبانيا والدنمارك والأردن والبحرين وسلطنة عمان والإمارات والسعودية ولوكسمبورغ وموناكو واليابان وتايلاند.

كما سيشارك رؤساء كل من جيبوتي والصومال وفلسطين والبرتغال وأرمينيا وألمانيا وكرواتيا وقبرص وألبانيا وبلغاريا، وكولومبيا، وغينيا الاستوائية، والكونغو الديمقراطية وغانا وإريتريا وفرسان مالطا، وكذا رئيس المجلس الرئاسي الليبي، ورئيس مجلس القيادة اليمني.

كما سيشهد الحفل مشاركة رؤساء وزراء كل من اليونان والمجر وبلجيكا وهولندا والكويت ولبنان ولوكسمبورغ وأوغندا.

وأضاف أن الحفل سيضم أيضاً حضوراً وزارياً وبرلمانياً رفيع المستوى من أوزباكستان وأذربيجان والجزائر وقطر والمغرب وتونس.
 
مواضيع ذات صلة
قبل وصوله إلى إسرائيل... هذا ما قاله ترامب
lebanon 24
01/11/2025 15:42:56 Lebanon 24 Lebanon 24
قبل الجلسة النيابية... هذا ما قاله بو صعب
lebanon 24
01/11/2025 15:42:56 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد اتفاق غزة.. هذا ما قاله روبيو عن السيسي
lebanon 24
01/11/2025 15:42:56 Lebanon 24 Lebanon 24
بمشاركة 79 وفداً رسمياً.. السيسي يشهد افتتاح "هدية مصر للعالم"
lebanon 24
01/11/2025 15:42:56 Lebanon 24 Lebanon 24

الديمقراطية

الديمقراطي

ديمقراطي

السعودية

برلماني

المصرية

فيسبوك

ألباني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:31 | 2025-11-01
09:13 | 2025-11-01
09:06 | 2025-11-01
08:46 | 2025-11-01
08:33 | 2025-11-01
08:08 | 2025-11-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24