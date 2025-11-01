Advertisement

معروف بحبه للرخام والذهب.. ترامب يتباهى بتجديد "حمام لينكولن" في البيت الأبيض (صور)

01-11-2025 | 05:48
عرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب صوراً على صفحته عبر منصة "تروث سوشيال"، لما يسمى بـ"حمام لينكولن" قبل التجديد وبعده.
وأظهر المنشور الحمام بحالته السابقة مع بلاط أخضر باهت على الجدران وحوض غسيل أبيض على قاعدة معدنية، قبل أن يبينه بحلته الجديدة مع رخام أبيض على الأرضية والجدران وصنابير ذهبية وثريا في السقف.
 
 
 
 
 
 
وعلّق نرامب على منشوره قائلا: "لقد جددت حمام لينكولن في البيت الأبيض. كان قد جدد في أربعينيات القرن الماضي على طراز +آرت ديكو+ ببلاط أخضر، وهو أمر غير مناسب على الإطلاق لعصر الرئيس أبراهام لينكولن".

وأضاف الملياردير المعروف بحبه للرخام والذهب: "لقد صنعته من رخام أسود وأبيض مصقول. إنه يناسب تماماً عصر أبراهام لينكولن، ويمكنه حتى أن يطابق الرخام الأصلي".

وتأتي هذه السلسلة من المنشورات بعد أسبوع من أمر دونالد ترامب بهدم الجناح الشرقي للبيت الأبيض بالكامل لإقامة قاعة رقص ضخمة ارتفعت تكلفتها التقديرية من 200 مليون دولار إلى 300 مليون.
 
