"موت خفيّ" بين جدران غزة.. "ذخائر غير منفجرة" تثير الرعب!

نشرت وكالة "فرانس برس" تقريراً جديداً قالت فيه عن خطوة "الذخائر غير المنفجرة" في غزة، واصفاً إياهاً بـ"الموت الخفي".

وذكر التقرير أنَّ حرب غزة أدت إلى وجود أطنان من الذخائر غير المنفجرة التي خلقها القصف بعد عامين من الحرب، الأمر الذي يشكل خطراً على السكان وخصوصاً الأطفال.

وتؤكد منظمة "هانديكاب إنترناشونال" غير الحكومية أنَّ الذخائر غير المنفجرة تشكل مخاطر "هائلة"، إذ أسقطت على غزة منذ بداية الحرب ما يقرب من 70 ألف طن من المتفجرات.



وفي كانون الثاني، قدّرت دائرة للإجراءات المتعلقة بالألغام أن "5 إلى 10%" من الذخائر التي أسقطتها إسرائيل على غزة لم تنفجر.



واستمر القتال بعد صدور التقدير الأممي، وألقى الجيش الإسرائيلي قنابل جديدة، بما في ذلك بعد سريان وقف إطلاق النار مع حركة في العاشر من تشرين الأول.



ويقول المتحدث باسم للطفولة (يونيسف) في الأراضي الفلسطينية إنه "من الصعب للغاية الحصول على أرقام دقيقة حول عدد الأطفال الذين أصيبوا أو قتلوا بهذا النوع من الذخائر".





وأضاف: "بعد وقف إطلاق النار الأخير، سجلنا تقارير عن إصابة ما لا يقل عن ثمانية أطفال بجروح خطيرة بسبب مخلفات الحرب المتفجرة، خاصة في مدينة غزة".





وبعيد سريان وقف إطلاق النار، أكدت دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام لوكالة "فرانس برس" أنَّ الطلبات على الخبرة الفنية "زادت بشكل حاد" وأن الدائرة استُدعيت "لسلسلة كاملة من المهام الإنسانية".