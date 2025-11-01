Advertisement

عربي-دولي

"موت خفيّ" بين جدران غزة.. "ذخائر غير منفجرة" تثير الرعب!

Lebanon 24
01-11-2025 | 12:00
A-
A+
Doc-P-1436760-638975958926751616.jpg
Doc-P-1436760-638975958926751616.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نشرت وكالة "فرانس برس" تقريراً جديداً قالت فيه عن خطوة "الذخائر غير المنفجرة" في غزة، واصفاً إياهاً بـ"الموت الخفي".
Advertisement
وذكر التقرير أنَّ حرب غزة أدت إلى وجود أطنان من الذخائر غير المنفجرة التي خلقها القصف الإسرائيلي بعد عامين من الحرب، الأمر الذي يشكل خطراً على السكان وخصوصاً الأطفال.
 
وتؤكد منظمة "هانديكاب إنترناشونال" غير الحكومية أنَّ الذخائر غير المنفجرة تشكل مخاطر "هائلة"، إذ أسقطت إسرائيل على غزة منذ بداية الحرب ما يقرب من 70 ألف طن من المتفجرات.

وفي كانون الثاني، قدّرت دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام أن "5 إلى 10%" من الذخائر التي أسقطتها إسرائيل على غزة لم تنفجر.

واستمر القتال بعد صدور التقدير الأممي، وألقى الجيش الإسرائيلي قنابل جديدة، بما في ذلك بعد سريان وقف إطلاق النار مع حركة حماس في العاشر من تشرين الأول.

ويقول المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في الأراضي الفلسطينية جوناثان كريكس إنه "من الصعب للغاية الحصول على أرقام دقيقة حول عدد الأطفال الذين أصيبوا أو قتلوا بهذا النوع من الذخائر".


وأضاف: "بعد وقف إطلاق النار الأخير، سجلنا تقارير عن إصابة ما لا يقل عن ثمانية أطفال بجروح خطيرة بسبب مخلفات الحرب المتفجرة، خاصة في مدينة غزة".

وبعيد سريان وقف إطلاق النار، أكدت دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام لوكالة "فرانس برس" أنَّ الطلبات على الخبرة الفنية "زادت بشكل حاد" وأن الدائرة استُدعيت "لسلسلة كاملة من المهام الإنسانية".

في هذا الصدد، أعلنت المملكة المتحدة، الخميس، أنها ستمنح 4 ملايين جنيه إسترليني لدعم جهود إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة في غزة، وبالتالي تمكين توصيل المساعدات الإنسانية في القطاع. لكن في المقابل، لم يسمح الجيش الإسرائيلي حتى الآن بإدخال أي معدات لإزالة المتفجرات إلى قطاع غزة. (24)
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": الجيش سيقوم بتفجير ذخائر غير منفجرة بقاعاً
lebanon 24
01/11/2025 18:25:02 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في حقل القليعة - مرجعيون ما بين الساعة 8:00 والساعة 16:00
lebanon 24
01/11/2025 18:25:02 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش سيقوم بتفجير ذخائر غير منفجرة في حقل عيناثا بين الساعة 01:00 والساعة 03:00
lebanon 24
01/11/2025 18:25:02 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": الجيش سيقوم بعد قليل بعملية تفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان في المنطقة الواقعة بين ديرقانون رأس العين والسماعية قرب صور
lebanon 24
01/11/2025 18:25:02 Lebanon 24 Lebanon 24

منظمة الأمم المتحدة

الأمم المتحدة

جوناثان كريكس

الإسرائيلي

قطاع غزة

المملكة

بات على

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:08 | 2025-11-01
11:41 | 2025-11-01
11:30 | 2025-11-01
11:13 | 2025-11-01
11:06 | 2025-11-01
10:46 | 2025-11-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24