في ألمانيا... جدلٌ بين وزارتين بسبب ترحيل السوريين

تسبب الخلاف حول خطط استئناف عمليات الترحيل إلى في صراع علني بين وزارتيّ الداخلية والخارجية الألمانيتين، فبحسب صحيفة " "، تصرّ على تنفيذ اتفاق الائتلاف الحكومي الذي ينص على أن "عمليات الترحيل إلى سوريا يجب أن تبدأ بالمجرمين"، بينما في المقابل، تؤكد وزارة الداخلية أنه يمكن تهيئة الظروف لعودة اللاجئين، حيث أكد متحدث باسم الوزارة أن تجري مفاوضات مع على اتفاقية تسمح بإجراء عمليات الترحيل، وأن الوكالة الاتحادية للهجرة واللاجئين استأنفت بالفعل دراسة طلبات السوريين وخاصة الرجال الشباب القادرين على العمل الذين وصلوا من دون عائلاتهم. (روسيا اليوم)

