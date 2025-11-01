Advertisement

عربي-دولي

في ألمانيا... جدلٌ بين وزارتين بسبب ترحيل السوريين

Lebanon 24
01-11-2025 | 06:14
تسبب الخلاف حول خطط استئناف عمليات الترحيل إلى سوريا في صراع علني بين وزارتيّ الداخلية والخارجية الألمانيتين، فبحسب صحيفة "بيلد"، تصرّ وزارة الداخلية على تنفيذ اتفاق الائتلاف الحكومي الذي ينص على أن "عمليات الترحيل إلى سوريا يجب أن تبدأ بالمجرمين"، بينما في المقابل، تؤكد وزارة الداخلية أنه يمكن تهيئة الظروف لعودة اللاجئين، حيث أكد متحدث باسم الوزارة أن برلين تجري مفاوضات مع دمشق على اتفاقية تسمح بإجراء عمليات الترحيل، وأن الوكالة الاتحادية للهجرة واللاجئين استأنفت بالفعل دراسة طلبات السوريين وخاصة الرجال الشباب القادرين على العمل الذين وصلوا من دون عائلاتهم. (روسيا اليوم)
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24