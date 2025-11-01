استطلاع رأي جديد في إسرائيل.. ماذا كشف؟

Advertisement

أظهر استطلاع جديد للرأي أن "67 بالمئة من الإسرائيليين يعتبرون صانعة القرار فيما يتعلق بالعمليات العسكرية المتواصلة ضد ، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول 2025".وأظهر الذي أجرته "القناة 12" بالتعاون مع معهد "مدغام" للأبحاث أن 24 بالمئة من الإسرائيليين يرون أن هي المسؤولة عن قيادة تلك العمليات بغزة، فيما لم تشر لرأي 9 بالمئة المتبقين، الذين عادة ما يمتنعون عن الإجابة أو يختارون بند "لا أعرف".ويرى 69 بالمئة من الإسرائيليين أن تل أبيب باتت تحت الوصاية الأميركية، وأن 23 بالمئة "يوافقون بشدة" هذا الرأي، دون الإشارة لموقف الـ8 بالمئة المتبقين، بحسب ما نقلت وكالة " ".وكشف الاستطلاع أن 67 بالمئة من الإسرائيليين يخشون وقوع عملية اغتيال سياسية داخل .