عربي-دولي
استطلاع رأي جديد في إسرائيل.. ماذا كشف؟
Lebanon 24
01-11-2025
|
07:20
A-
A+
أظهر استطلاع جديد للرأي
في إسرائيل
أن "67 بالمئة من الإسرائيليين يعتبرون
الولايات المتحدة
صانعة القرار
الرئيسي
فيما يتعلق بالعمليات العسكرية المتواصلة ضد
قطاع غزة
، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول 2025".
وأظهر
الاستطلاع
الذي أجرته "القناة 12"
الإسرائيلية
بالتعاون مع معهد "مدغام" للأبحاث أن 24 بالمئة من الإسرائيليين يرون أن
تل أبيب
هي المسؤولة عن قيادة تلك العمليات بغزة، فيما لم تشر لرأي 9 بالمئة المتبقين، الذين عادة ما يمتنعون عن الإجابة أو يختارون بند "لا أعرف".
ويرى 69 بالمئة من الإسرائيليين أن تل أبيب باتت تحت الوصاية الأميركية، وأن 23 بالمئة "يوافقون بشدة" هذا الرأي، دون الإشارة لموقف الـ8 بالمئة المتبقين، بحسب ما نقلت وكالة "
الأناضول
".
وكشف الاستطلاع أن 67 بالمئة من الإسرائيليين يخشون وقوع عملية اغتيال سياسية داخل
إسرائيل
.
