Advertisement

عربي-دولي

استطلاع رأي جديد في إسرائيل.. ماذا كشف؟

Lebanon 24
01-11-2025 | 07:20
A-
A+
Doc-P-1436781-638976001396190909.jpeg
Doc-P-1436781-638976001396190909.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أظهر استطلاع جديد للرأي في إسرائيل أن "67 بالمئة من الإسرائيليين يعتبرون الولايات المتحدة صانعة القرار الرئيسي فيما يتعلق بالعمليات العسكرية المتواصلة ضد قطاع غزة، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول 2025".
Advertisement

وأظهر الاستطلاع الذي أجرته "القناة 12" الإسرائيلية بالتعاون مع معهد "مدغام" للأبحاث أن 24 بالمئة من الإسرائيليين يرون أن تل أبيب هي المسؤولة عن قيادة تلك العمليات بغزة، فيما لم تشر لرأي 9 بالمئة المتبقين، الذين عادة ما يمتنعون عن الإجابة أو يختارون بند "لا أعرف".

ويرى 69 بالمئة من الإسرائيليين أن تل أبيب باتت تحت الوصاية الأميركية، وأن 23 بالمئة "يوافقون بشدة" هذا الرأي، دون الإشارة لموقف الـ8 بالمئة المتبقين، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".

وكشف الاستطلاع أن 67 بالمئة من الإسرائيليين يخشون وقوع عملية اغتيال سياسية داخل إسرائيل.
مواضيع ذات صلة
استطلاع رأي للقناة 12 الإسرائيلية: 69% من الإسرائيليين يرون أن إسرائيل باتت تحت الوصاية الأميركية
lebanon 24
01/11/2025 18:27:43 Lebanon 24 Lebanon 24
استطلاع رأي إسرائيلي: 43% من الإسرائيليين يعتقدون أن إسرائيل انتصرت في الحرب على حماس بغزة
lebanon 24
01/11/2025 18:27:43 Lebanon 24 Lebanon 24
استطلاع رأي للقناة 12 الإسرائيلية: 67% من الإسرائيليين يخشون وقوع عملية اغتيال سياسية
lebanon 24
01/11/2025 18:27:43 Lebanon 24 Lebanon 24
معاريف عن استطلاع رأي: ١٥.٣٪ من الإسرائيليين الذين صوتوا للائتلاف الحاكم يعتزمون التصويت لأحزاب المعارضة
lebanon 24
01/11/2025 18:27:43 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

الإسرائيلية

الإسرائيلي

في إسرائيل

الاستطلاع

الأناضول

قطاع غزة

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:08 | 2025-11-01
12:00 | 2025-11-01
11:41 | 2025-11-01
11:30 | 2025-11-01
11:13 | 2025-11-01
11:06 | 2025-11-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24