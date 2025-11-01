قرار عاجل في أميركا... سحب دواء شائع لعلاج الضغط من الأسواق

سحبت شركة Teva الأميركية أكثر من 580 ألف عبوة من دواء ضغط "هيدروكلوريد برازوسين" بتركيزات مختلفة بعد اكتشاف شوائب قد تسبب السرطان.

ويُباع الدواء بشكل رئيسي تحت الاسمين التجاريين "مينيبريس" و"برازين"، ويستخدم لعلاج ارتفاع ضغط الدم لدى نحو 500 ألف أميركي.

وجاء السحب بعد اكتشاف احتمال تلوث الأقراص بشوائب "نيتروزامين"، وهي مركبات سامة قد تتشكل أثناء معالجة الأغذية أو تخزين وتجهيز الأدوية. وأظهرت الدراسات على الحيوانات أن هذه الشوائب قد تسبب السرطان عن طريق تلف ، ما يزيد خطر الإصابة بأورام الكبد والمعدة والرئة. ومع ذلك، فإن الأدلة على تأثيرها على البشر ما تزال محدودة.



وتشمل المنتجات المسحوبة:



181659 عبوة من كبسولات "هيدروكلوريد برازوسين" بتركيز 1 ملغ.



291512 عبوة من كبسولات بتركيز 2 ملغ.



107673 عبوة من أقراص بتركيز 5 ملغ.



وصنفت والدواء عملية السحب ضمن الفئة الثانية، ما يعني أن المنتجات "قد تسبب عواقب صحية ضارة مؤقتة أو قابلة للعكس طبيا"، مع احتمال ضئيل لحدوث أضرار صحية خطيرة. ولم تُسجل أي حالات مرضية أو إصابات مرتبطة بالدواء حتى الآن.