Advertisement

عربي-دولي

"جرائم طائفية" في سوريا.. "المرصد" يوثقها

Lebanon 24
01-11-2025 | 07:36
A-
A+
Doc-P-1436790-638976011207767283.jpg
Doc-P-1436790-638976011207767283.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نشر المرصد السوري لحقوق الإنسان إحصائية جديدة أعلن فينا وقوع 67 حالة قتل نتيجة عمليات تصفية ذات طابع طائفي وسياسي منذ مطلع تشرين الأول 2025، في مختلف المدن السورية.
Advertisement

وأوضح  المرصد أنّ بين الضحايا 59 رجلاً، و7 سيدات، وطفلاً واحداً.

وبحسب التوزيع الجغرافي، جاءت محافظة حمص في المرتبة الأولى من حيث عدد الضحايا، بـ 20 حالة (15 رجلاً، 4 سيدات، وطفل واحد)، تلتها حلب بـ12 حالة، جميعهم من الذكور، ثم حماة بـ11 حالة (جميعهم رجال).

وفي ريف دمشق، سُجّلت 8 حالات (7 رجال وسيدة)، بينما شهدت إدلب 6 حالات (4 رجال وسيدتان)، واللاذقية 5 حالات، في حين سُجّلت حالتان في كلٍ من طرطوس ودرعا، وحالة واحدة في دمشق.

وأشار المرصد إلى أن عدداً من هذه الجرائم ارتُكب بدوافع طائفية، إذ تمّ توثيق 18 حالة في حمص، و5 في ريف دمشق، و3 حالات في كل من حماة واللاذقية وإدلب، في حين سُجّلت حالتان في كل من طرطوس ودرعا، إضافةً إلى حالة واحدة في كل من حلب ودمشق.
مواضيع ذات صلة
"التواصل": لبنان أصبح "شركة طائفية" تدار بالمحسوبيات
lebanon 24
01/11/2025 18:28:04 Lebanon 24 Lebanon 24
"المرصد السوري": تحليق مكثف للطائرات الإسرائيلية المسيّرة عن بُعد وتوغل لدبابتين في بلدة "الحميدية" في ريف القنيطرة الأوسط جنوبي سوريا
lebanon 24
01/11/2025 18:28:04 Lebanon 24 Lebanon 24
المرصد السوري: قصف إسرائيلي يستهدف موقع "سرية الطواحين" في ريف القنيطرة
lebanon 24
01/11/2025 18:28:04 Lebanon 24 Lebanon 24
فيديو يُوثّق لحظة إنفجار خزان "الكربير" في شاتيلا
lebanon 24
01/11/2025 18:28:04 Lebanon 24 Lebanon 24

المرصد السوري

محافظة حمص

اللاذقية

السورية

سورية

درعا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:08 | 2025-11-01
12:00 | 2025-11-01
11:41 | 2025-11-01
11:30 | 2025-11-01
11:13 | 2025-11-01
11:06 | 2025-11-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24