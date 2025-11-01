25
عربي-دولي
"جرائم طائفية" في سوريا.. "المرصد" يوثقها
01-11-2025
07:36
نشر
المرصد السوري لحقوق الإنسان
إحصائية جديدة أعلن فينا وقوع 67 حالة قتل نتيجة عمليات تصفية ذات طابع طائفي وسياسي منذ مطلع تشرين الأول 2025، في مختلف المدن
السورية
.
وأوضح المرصد أنّ بين الضحايا 59 رجلاً، و7 سيدات، وطفلاً واحداً.
وبحسب التوزيع الجغرافي، جاءت
محافظة حمص
في المرتبة الأولى من حيث عدد الضحايا، بـ 20 حالة (15 رجلاً، 4 سيدات، وطفل واحد)، تلتها حلب بـ12 حالة، جميعهم من الذكور، ثم حماة بـ11 حالة (جميعهم رجال).
وفي ريف
دمشق
، سُجّلت 8 حالات (7 رجال وسيدة)، بينما شهدت إدلب 6 حالات (4 رجال وسيدتان)، واللاذقية 5 حالات، في حين سُجّلت حالتان في كلٍ من طرطوس ودرعا، وحالة واحدة في دمشق.
وأشار المرصد إلى أن عدداً من هذه الجرائم ارتُكب بدوافع طائفية، إذ تمّ توثيق 18 حالة في حمص، و5 في ريف دمشق، و3 حالات في كل من حماة واللاذقية وإدلب، في حين سُجّلت حالتان في كل من طرطوس ودرعا، إضافةً إلى حالة واحدة في كل من حلب ودمشق.
