"جرائم طائفية" في سوريا.. "المرصد" يوثقها

نشر إحصائية جديدة أعلن فينا وقوع 67 حالة قتل نتيجة عمليات تصفية ذات طابع طائفي وسياسي منذ مطلع تشرين الأول 2025، في مختلف المدن .وأوضح المرصد أنّ بين الضحايا 59 رجلاً، و7 سيدات، وطفلاً واحداً.وبحسب التوزيع الجغرافي، جاءت في المرتبة الأولى من حيث عدد الضحايا، بـ 20 حالة (15 رجلاً، 4 سيدات، وطفل واحد)، تلتها حلب بـ12 حالة، جميعهم من الذكور، ثم حماة بـ11 حالة (جميعهم رجال).وفي ريف ، سُجّلت 8 حالات (7 رجال وسيدة)، بينما شهدت إدلب 6 حالات (4 رجال وسيدتان)، واللاذقية 5 حالات، في حين سُجّلت حالتان في كلٍ من طرطوس ودرعا، وحالة واحدة في دمشق.وأشار المرصد إلى أن عدداً من هذه الجرائم ارتُكب بدوافع طائفية، إذ تمّ توثيق 18 حالة في حمص، و5 في ريف دمشق، و3 حالات في كل من حماة واللاذقية وإدلب، في حين سُجّلت حالتان في كل من طرطوس ودرعا، إضافةً إلى حالة واحدة في كل من حلب ودمشق.