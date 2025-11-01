Advertisement

سياسيّ إيرانيّ يُوجّه تحذيراً جديّاً: أميركا وإسرائيل تُخطّطان لعملٍ بريّ ضدّ طهران

Lebanon 24
01-11-2025 | 07:38
حذر النائب الإيرانيّ السابق نظام الدين موسوي، من خطط محتملة للولايات المتحدة وإسرائيل ضدّ إيران، وأشار إلى أنّ التحركات الأخيرة في العراق قد تُمهدّ لهجوم بري على طهران
وقال النائب الإيراني السابق عبر منصة "إكس": "هذا تحذير جدي! مارك سافايا، ممثل ترامب في العراق، أكد في أول تصريح له ضرورة حلّ الحشد الشعبي. نتيجة هذا المشروع ستكون تنفيذ نموذج سوريا في العراق عبر عناصر معارضة. سقوط سوريا كان مقدمة لهجوم جوي على إيران، وسقوط العراق سيكون مقدمة لهجوم بري". (ارم نيوز)
 
 
 
