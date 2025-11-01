سياسيّ إيرانيّ يُوجّه تحذيراً جديّاً: أميركا وإسرائيل تُخطّطان لعملٍ بريّ ضدّ طهران

Advertisement

حذر النائب الإيرانيّ السابق نظام الدين ، من خطط محتملة للولايات المتحدة وإسرائيل ضدّ ، وأشار إلى أنّ التحركات الأخيرة في قد تُمهدّ لهجوم .وقال النائب السابق عبر منصة "إكس": "هذا تحذير جدي! مارك سافايا، ممثل في العراق، أكد في أول تصريح له ضرورة حلّ . نتيجة هذا المشروع ستكون تنفيذ نموذج في العراق عبر عناصر معارضة. سقوط سوريا كان مقدمة لهجوم جوي على إيران، وسقوط العراق سيكون مقدمة لهجوم ". (ارم نيوز)