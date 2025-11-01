Advertisement

عربي-دولي

هزة أرضيّة ضربت دولة عربيّة... كم بلغت قوّتها؟

Lebanon 24
01-11-2025 | 08:46
A-
A+
Doc-P-1436808-638976053835999226.jpg
Doc-P-1436808-638976053835999226.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ضربت هزة أرضية بلغت قوتها 4.4 على مقياس ريختر العراق، على بُعد 42 كيلومترًا من قضاء كفري من محافظة ديالى العراقية
Advertisement
 
 
مواضيع ذات صلة
هزة أرضية ضربت وسط إيران.. كم بلغت قوتها؟
lebanon 24
01/11/2025 18:28:50 Lebanon 24 Lebanon 24
هزة أرضية ضربت سوريا.. هذه قوتها
lebanon 24
01/11/2025 18:28:50 Lebanon 24 Lebanon 24
هزة أرضية شديدة تضرب السعودية.. هذه قوتها
lebanon 24
01/11/2025 18:28:50 Lebanon 24 Lebanon 24
هزّة أرضية قوية ضربت اليونان وشعر بها سكان العاصمة أثينا
lebanon 24
01/11/2025 18:28:50 Lebanon 24 Lebanon 24

العراقية

العراقي

العراق

عراقية

عراقي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:08 | 2025-11-01
12:00 | 2025-11-01
11:41 | 2025-11-01
11:30 | 2025-11-01
11:13 | 2025-11-01
11:06 | 2025-11-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24