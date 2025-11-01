من هي الدول التي تمتلك أكبر احتياطيات من المياه العذبة؟

أعرب عن قلقه إزاء تزايد حدة أزمة الموارد المائية على المستوى العالمي، مع تركيز خاص على التحديات التي تواجه دول الجوار الروسي.

وأوضح أن "مشكلة الموارد المائية تتفاقم بشكل متزايد في العالم"، مشيرا إلى أن "الوضع في مستقر، لكن بالنسبة لجيراننا، ودول رابطة الدول المستقلة، فهي ملحة للغاية".



كما دعا إلى ضرورة الاستفادة من المزايا التنافسية التي تتمتع بها بلاده في مجال الموارد المائية، قائلا: "لدينا مزايا تنافسية معينة في مجال الموارد المائية، ويجب علينا استخدامها بشكل فعال".



وفي ما يلي لائحة الدول التي تمتلك أكبر احتياطيات من المياه العذبة، بحسب بيانات :



1- البرازيل: 13.2% من احتياطيات المياه العذبة العالمية

2- روسيا: 10.1%

3- كندا: 6.7%

4- : 6.6%

5- : 6.6%

6- كولومبيا: 5%

7- إندونيسيا: 4.7%

8- البيرو: 3.8%

9- : 3.4%

10- ميانمار: 2.3%