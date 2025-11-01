Advertisement

إقتصاد

من هي الدول التي تمتلك أكبر احتياطيات من المياه العذبة؟

Lebanon 24
01-11-2025 | 09:31
Doc-P-1436822-638976081606461294.jpg
أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن قلقه إزاء تزايد حدة أزمة الموارد المائية على المستوى العالمي، مع تركيز خاص على التحديات التي تواجه دول الجوار الروسي.
وأوضح بوتين أن "مشكلة الموارد المائية تتفاقم بشكل متزايد في العالم"، مشيرا إلى أن "الوضع في روسيا مستقر، لكن بالنسبة لجيراننا، ودول رابطة الدول المستقلة، فهي ملحة للغاية".

كما دعا الرئيس الروسي إلى ضرورة الاستفادة من المزايا التنافسية التي تتمتع بها بلاده في مجال الموارد المائية، قائلا: "لدينا مزايا تنافسية معينة في مجال الموارد المائية، ويجب علينا استخدامها بشكل فعال".

وفي ما يلي لائحة الدول التي تمتلك أكبر احتياطيات من المياه العذبة، بحسب بيانات البنك الدولي:

1- البرازيل: 13.2% من احتياطيات المياه العذبة العالمية
2- روسيا: 10.1%
3- كندا: 6.7%
4- الولايات المتحدة: 6.6%
5- الصين: 6.6%
6- كولومبيا: 5%
7- إندونيسيا: 4.7%
8- البيرو: 3.8%
9- الهند: 3.4%
10- ميانمار: 2.3%
