صحة

في بريطانيا... سحب شوكولا شهير جدّاً من الأسواق بسبب مخاطره!

Lebanon 24
01-11-2025 | 10:04
سحبت متاجر Home Bargains، المملوكة لشركة TJ Morris البريطانية، ثلاثة أنواع من شوكولا "ميلكا" الشهيرة بعد اكتشاف ملصقات خاطئة قد تسبب الحساسية.
 
ويشمل السحب المنتجات التالية:

شوكولا "ميلكا بالبندق" (90 غراما).

شوكولا "ميلكا بالمكسرات الكاملة" (95 غراما).

شوكولا "ميلكا أوريو براوني" (100 غرام).
 
وجاء السحب بسبب عدم ذكر مسببات الحساسية باللغة الإنكليزية على الملصق، ما يشكل "خطرا صحيا محتملا" على أي شخص يعاني من حساسية أو عدم تحمل تجاه الحليب والبندق والصويا والقمح أو الغلوتين، وفقا لهيئة معايير الغذاء البريطانية (FSA). ويُعتقد أن كل تواريخ الصلاحية للمنتجات المتأثرة مشمولة بالسحب.

وأوضحت الهيئة أن هذه المنتجات لا ينبغي بيعها أو تناولها. كما نصحت الشركة العملاء الذين لديهم حساسية أو عدم تحمل للمكونات المذكورة بعدم استهلاك الشوكولا، مع إمكانية إرجاعها إلى متاجر Home Bargains. (روسيا اليوم)
 
 
