الديوان الأميري القطري يعلن وفاة زوجة حاكم دولة قطر الأسبق

Lebanon 24
01-11-2025 | 10:19
Doc-P-1436831-638976109839287249.jpg
Doc-P-1436831-638976109839287249.jpg photos 0
أعلن الديوان الأميري القطري، في بيان مساء السبت، عن وفاة الشيخة مريم بنت عبد الله العطية حرم الشيخ الراحل علي بن عبد الله آل ثاني حاكم دولة قطر الأسبق.
 
وقال الديوان في البيان: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى يوم السبت 1 تشرين الأول 2025 الشيخة مريم بنت عبدالله العطية حرم المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ علي بن عبدالله آل ثاني حاكم دولة قطر الأسبق".

وأضاف أنه سيُصلى عليها اليوم بعد صلاة المغرب في جامع ناصر بن عبد الله العطية بمنطقة الخريطيات، ثم يوارى جثمانها الثرى في مقبرة الخريطيات. (روسيا اليوم)
 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24