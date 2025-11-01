الديوان الأميري القطري يعلن وفاة زوجة حاكم دولة قطر الأسبق

بيان من الديوان الأميري: انتقلت إلى رحمة الله تعالى الشيخة مريم بنت عبدالله العطية، حرم المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ علي بن عبدالله آل ثاني حاكم دولة قطر الأسبق. وسيُصلّى عليها -إن شاء الله- اليوم بعد صلاة المغرب في جامع ناصر بن عبدالله العطية. https://t.co/FcfaTLK9oe
— الديوان الأميري (@AmiriDiwan) November 1, 2025
