الديوان الأميري القطري يعلن وفاة زوجة حاكم دولة قطر الأسبق

أعلن الأميري ، في بيان مساء السبت، عن وفاة الشيخة مريم بنت حرم الشيخ الراحل علي بن عبد الله حاكم الأسبق.

وقال الديوان في البيان: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى يوم السبت 1 تشرين الأول 2025 الشيخة مريم بنت عبدالله العطية حرم المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ علي بن عبدالله آل ثاني حاكم دولة قطر الأسبق".



وأضاف أنه سيُصلى عليها اليوم بعد صلاة في ناصر بن عبد الله العطية بمنطقة الخريطيات، ثم يوارى جثمانها الثرى في مقبرة الخريطيات. (روسيا اليوم)