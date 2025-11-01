Advertisement

عربي-دولي

بعد شهر من إختطافه... الطفل محمد عاد إلى عائلته

Lebanon 24
01-11-2025 | 10:28
Doc-P-1436833-638976115338204862.jpg
Doc-P-1436833-638976115338204862.jpg photos 0
عاد الطفل السوريّ محمد قيس حيدر، إلى عائلته في مدينة اللاذقية، بعد حوالي شهر على اختطافه من أمام مدرسته.
وبدا حيدر بصحة جيّدة، ولوّح بيده مبتسماً للحاضرين بعد حمله على الأكتاف، فيما لا تزال ظروف اختطافه وعودته غير معروفة. (ارم نيوز)
 
 
