عربي-دولي

الرئيس السوريّ سيزور واشنطن

Lebanon 24
01-11-2025 | 11:06
أعلن المبعوث الأميركي توم برّاك، أنّ "الرئيس السوري أحمد الشرع سيزور واشنطن".
وأمل برّاك أنّ "تنضم سوريا إلى التحالف الدولي ضدّ داعش خلال زيارة الشرع إلى واشنطن".
 
