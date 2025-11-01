اتهام إمرأة في قضية سرقة "متحف اللوفر"... وكم أصبح عدد الموقوفين؟

Advertisement

وجّه الادعاء العام في ، اليوم السبت، اتهامات لامرأة مشتبه بها تبلغ من العمر 38 عاماً في إطار التحقيق في سرقة قطع مجوهرات تاريخية من متحف اللوفر في تشرين الأول الماضي.وقد تم توقيف سبعة أشخاص منذ السرقة، وتم سابقاً توجيه تهم إلى اثنين منهم وإيداعهما السجن للاشتباه في كونهما ضمن المجموعة المنفّذة.يأتي هذا بينما كشفت ، الجمعة، عن الاستنتاجات الأولى للتحقيق الذي بدأ بعد سرقة متحف اللوفر، ووعدت باتخاذ "إجراءات طارئة" قبل نهاية العام لتأمين محيط المتحف.