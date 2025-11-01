Advertisement

عربي-دولي

اتهام إمرأة في قضية سرقة "متحف اللوفر"... وكم أصبح عدد الموقوفين؟

Lebanon 24
01-11-2025 | 11:13
Doc-P-1436844-638976141963238176.jpg
Doc-P-1436844-638976141963238176.jpg photos 0
وجّه الادعاء العام في باريس، اليوم السبت، اتهامات لامرأة مشتبه بها تبلغ من العمر 38 عاماً في إطار التحقيق في سرقة قطع مجوهرات تاريخية من متحف اللوفر في تشرين الأول الماضي.
وقد تم توقيف سبعة أشخاص منذ السرقة، وتم سابقاً توجيه تهم إلى اثنين منهم وإيداعهما السجن للاشتباه في كونهما ضمن المجموعة المنفّذة.

يأتي هذا بينما كشفت الحكومة الفرنسية، الجمعة، عن الاستنتاجات الأولى للتحقيق الذي بدأ بعد سرقة متحف اللوفر، ووعدت باتخاذ "إجراءات طارئة" قبل نهاية العام لتأمين محيط المتحف.
الحكومة الفرنسية

الفرنسية

باريس

باري

لوفر

هرات

تشري

إيدا

