في سوريا.. خرجوا لطرد دورية إسرائيلية وهذا ما حصل

أفادت وسائل إعلام عن أنّ قوات إسرائيلية أطلقت النار في الهواء لتفريق مواطنين خرجوا لطرد دورية إسرائيلية.وكانت الدورية قد توغلت على أطراف قرية الحانوت . (الميادين)