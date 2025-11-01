Advertisement

عربي-دولي

في سوريا.. خرجوا لطرد دورية إسرائيلية وهذا ما حصل

Lebanon 24
01-11-2025 | 12:08
أفادت وسائل إعلام سورية عن أنّ قوات إسرائيلية أطلقت النار في الهواء لتفريق مواطنين خرجوا لطرد دورية إسرائيلية.
وكانت الدورية قد توغلت على أطراف قرية صيدا الحانوت بريف القنيطرة. (الميادين)
 
