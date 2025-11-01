Advertisement

عربي-دولي

بث مباشر.. حفل افتتاح "المتحف المصري الكبير"

Lebanon 24
01-11-2025 | 14:18
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بث مباشر.. حفل افتتاح "المتحف المصري الكبير"
Advertisement
مواضيع ذات صلة
من هو مخرج حفل افتتاح "المتحف المصري الكبير"؟
lebanon 24
02/11/2025 14:35:22 Lebanon 24 Lebanon 24
يسرا تكشف سرا عن حفل افتتاح المتحف المصري الكبير
lebanon 24
02/11/2025 14:35:22 Lebanon 24 Lebanon 24
حفل تاريخي وطائرات شراعيّة.. افتتاح مُبهر لـ"المتحف المصري الكبير"
lebanon 24
02/11/2025 14:35:22 Lebanon 24 Lebanon 24
السيسي يفتتح "الحلم المصري": المتحف الأعظم في العالم يشهد على عظمة الحضارة
lebanon 24
02/11/2025 14:35:22 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس عبد الفتاح السيسي

المتحف المصري الكبير

عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح

عبد الفتاح السيس

المتحف المصري

عبد الفتاح

youtube

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:32 | 2025-11-02
08:30 | 2025-11-02
08:14 | 2025-11-02
08:00 | 2025-11-02
07:33 | 2025-11-02
07:20 | 2025-11-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24