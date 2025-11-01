Advertisement

عربي-دولي

مسابقة "فيسبوكية" من سفارة تشعل تفاعل من قلب المتحف!

Lebanon 24
01-11-2025 | 15:13
A-
A+
Doc-P-1436897-638976284542080183.jpg
Doc-P-1436897-638976284542080183.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
احتفت السفارة الألمانية في القاهرة بطريقة مميزة بافتتاح المتحف المصري الكبير، عبر إطلاق مسابقة إلكترونية تفاعلية على صفحتها الرسمية في “فيسبوك”، ما أثار تفاعلاً واسعاً بين المتابعين.
Advertisement

وأشارت السفارة إلى أن فريقها الإعلامي يتولى نقل بث مباشر من داخل المتحف مع بدء الافتتاح الرسمي، في حدث يُعد من أضخم الفعاليات الثقافية على مستوى العالم.

تضمنت المسابقة ثلاثة أسئلة حول مشاركة ألمانيا في تصميم المتحف وأدوارها الهندسية، إلى جانب سؤال عن عدد القطع الأثرية في قاعة الملك توت عنخ آمون. وذكرت السفارة أن الفائزين يحصلون على جولات مجانية داخل المتحف تشمل غداء لشخصين.

ويُعتبر المتحف المصري الكبير أكبر متحف للآثار في العالم، إذ يضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية من مختلف العصور، أبرزها المجموعة الكاملة للملك توت عنخ آمون المعروضة لأول مرة منذ اكتشافها عام 1922.

ومن المتوقع أن يجذب المتحف نحو 5 ملايين زائر سنوياً، ليغدو وجهة ثقافية وسياحية عالمية تُجسّد التعاون الدولي في صون التراث الإنساني.
 

مواضيع ذات صلة
من هو مخرج حفل افتتاح "المتحف المصري الكبير"؟
lebanon 24
02/11/2025 14:35:50 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة السياحة تكرّم الفائزين بمسابقة "لبنان من خلال عيونكم"
lebanon 24
02/11/2025 14:35:50 Lebanon 24 Lebanon 24
سلامة يرشّح فيلم "نجوم الأمل والألم" لتمثيل لبنان في مسابقة الاوسكار
lebanon 24
02/11/2025 14:35:50 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنان يتألّق في مسابقة "فولوس غيتار أولمبياد" ويصنع تاريخاً ثقافياً جديداً
lebanon 24
02/11/2025 14:35:50 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

السفارة الألمانية

التعاون الدولي

توت عنخ آمون

الألمانية

القاهرة

ألمانيا

فيسبوك

توت ⚔️

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:32 | 2025-11-02
08:30 | 2025-11-02
08:14 | 2025-11-02
08:00 | 2025-11-02
07:33 | 2025-11-02
07:20 | 2025-11-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24