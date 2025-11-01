مسابقة "فيسبوكية" من سفارة تشعل تفاعل من قلب المتحف!

Advertisement

احتفت في بطريقة مميزة بافتتاح المتحف المصري الكبير، عبر إطلاق مسابقة إلكترونية تفاعلية على صفحتها الرسمية في “فيسبوك”، ما أثار تفاعلاً واسعاً بين المتابعين.وأشارت السفارة إلى أن فريقها الإعلامي يتولى نقل بث مباشر من داخل المتحف مع بدء الافتتاح الرسمي، في حدث يُعد من أضخم الفعاليات الثقافية على مستوى العالم.تضمنت المسابقة ثلاثة أسئلة حول مشاركة في تصميم المتحف وأدوارها الهندسية، إلى جانب سؤال عن عدد القطع الأثرية في قاعة الملك . وذكرت السفارة أن الفائزين يحصلون على جولات مجانية داخل المتحف تشمل غداء لشخصين.ويُعتبر المتحف المصري الكبير أكبر متحف للآثار في العالم، إذ يضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية من مختلف العصور، أبرزها المجموعة الكاملة للملك توت عنخ المعروضة لأول مرة منذ اكتشافها عام 1922.ومن المتوقع أن يجذب المتحف نحو 5 ملايين زائر سنوياً، ليغدو وجهة ثقافية وسياحية عالمية تُجسّد في صون التراث الإنساني.