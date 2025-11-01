29
عربي-دولي
واشنطن بوست تكشف: حرب السودان تدخل مرحلة ثانية!
Lebanon 24
01-11-2025
|
15:33
سلّطت صحيفة
واشنطن
بوست الضوء على ما وصفته بـ”كارثة الفاشر”، معتبرةً أنها واحدة من أسوأ المآسي الإنسانية التي يتجاهلها العالم.
ذكرت الصحيفة أن قوات الدعم السريع نفذت عمليات إعدام ميدانية بحق المدنيين، فيما أظهرت صور الأقمار الصناعية جثثاً مكدسة في الشوارع. وأشارت إلى أن أكثر من 460 مريضاً وموظفاً طبياً قُتلوا داخل مستشفى المدينة خلال اقتحام المتمردين، بينما تجاوز عدد الضحايا الآلاف.
ورأت الصحيفة أن العبء الأخلاقي لما يحدث في السودان ثقيل للغاية، وكان يجب أن يشكّل أولوية لدى
الولايات المتحدة
، بالنظر إلى أهمية السودان الاستراتيجية على البحر الأحمر وتأثيره على أمن الطاقة والتجارة.
وأوضحت أن إدارة
ترامب
حاولت التوسط لوقف إطلاق النار، لكن المفاوضات فشلت لأن الطرفين يعتقدان بإمكانية تحقيق نصر ميداني. ودعت واشنطن بوست إلى ممارسة مزيد من الضغط عبر
الإمارات
وتركيا، مشيدة بدعوة السيناتور جيمس ريش لتصنيف قوات الدعم السريع منظمة إرهابية أجنبية.
وفي مقال موازٍ، رأى الكاتب إيشان ثارور أن حرب السودان تتخذ منحى مرعباً بينما تتجاهل إدارة ترامب الكارثة، مشيراً إلى أن الصراع يتغذى من تشابك النفوذ الإقليمي والدولي، حيث تتلقى القوات المسلحة السودانية دعماً من مصر وإيران، فيما تحظى قوات الدعم السريع بإسناد من الإمارات، إلى جانب أدوار متقاطعة لتركيا وروسيا والسعودية وقطر.
واختتمت الصحيفة بأن غياب الإرادة السياسية الدولية يجعل الحرب في السودان مفتوحة على مزيد من الدماء والمعاناة، في ظل صمت عالمي قاتل.
المصدر: واشنطن بوست
