Advertisement

عربي-دولي

ترامب يهدد نيجيريا عسكرياً

Lebanon 24
01-11-2025 | 17:13
A-
A+
Doc-P-1436929-638976356435747291.png
Doc-P-1436929-638976356435747291.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه أصدر تعليماته لوزارة الدفاع الأميركية بالاستعداد لتحرك محتمل ضد نيجيريا.
Advertisement

وهدد ترامب بأن الولايات المتحدة ستوقف فوراً جميع المساعدات والمعونات المقدمة إلى نيجيريا إذا استمرت الحكومة النيجيرية في السماح بقتل المسيحيين.
مواضيع ذات صلة
ترامب: قد ندخل نيجيريا بكل قوة وأصدر تعليماتي لوزارة الحرب للاستعداد لأي عملية محتملة
lebanon 24
02/11/2025 14:36:34 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: ربما نتوجه إلى نيجيريا بقوة للقضاء على الإرهابيين الإسلاميين الذين يرتكبون هذه الفظائع المروعة
lebanon 24
02/11/2025 14:36:34 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب يهدد بالقضاء على حماس ويؤكد حماية وقف النار في غزة
lebanon 24
02/11/2025 14:36:34 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب يُهدّد "حماس": الحلفاء سيقضون عليكم بقوّة كبيرة
lebanon 24
02/11/2025 14:36:34 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

وزارة الدفاع

المسيحيين

النيجيرية

النيجير

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:32 | 2025-11-02
08:30 | 2025-11-02
08:14 | 2025-11-02
08:00 | 2025-11-02
07:33 | 2025-11-02
07:20 | 2025-11-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24