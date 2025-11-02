اتفاق أميركي-صيني على إقامة قنوات اتصال عسكرية لمنع التصعيد

28
عربي-دولي
02-11-2025
00:21
اتفق
وزير الدفاع
الأميركي بيت هيغسيث مع نظيره الصيني دونغ جون خلال اجتماع في ماليزيا على ضرورة إقامة قنوات اتصال عسكرية بين البلدين بهدف الحد من النزاعات ومنع تصعيد أي مشاكل مستقبلية. جاء ذلك عقب لقاء الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
بنظيره الصيني شي
جين بينغ
في
كوريا الجنوبية
، حيث أعلن هيغسيث عن عقد اجتماع إيجابي مع الأميرال دونغ جون.
وأشار هيغسيث إلى أن مسؤولين من البلدين سيواصلون عقد المزيد من الاجتماعات لتأسيس هذه القنوات.
من جهته
، أكد الرئيس الصيني استعداده لتعزيز التعاون مع
ترامب
لبناء علاقات ثنائية قوية وتهيئة بيئة سليمة للنمو والتنمية بين البلدين. كما أشار شي إلى أن العلاقات بين
الصين
والولايات المتحدة مستقرة
بشكل عام
، مع وجود بعض الخلافات نابعة من اختلاف الظروف الوطنية، وهو أمر طبيعي بين أكبر اقتصادين في العالم. (سكاي نيوز)
