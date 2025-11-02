اتفاق أميركي-صيني على إقامة قنوات اتصال عسكرية لمنع التصعيد

Advertisement

اتفق الأميركي بيت هيغسيث مع نظيره الصيني دونغ جون خلال اجتماع في ماليزيا على ضرورة إقامة قنوات اتصال عسكرية بين البلدين بهدف الحد من النزاعات ومنع تصعيد أي مشاكل مستقبلية. جاء ذلك عقب لقاء الرئيس الأميركي بنظيره الصيني شي في ، حيث أعلن هيغسيث عن عقد اجتماع إيجابي مع الأميرال دونغ جون.وأشار هيغسيث إلى أن مسؤولين من البلدين سيواصلون عقد المزيد من الاجتماعات لتأسيس هذه القنوات. ، أكد الرئيس الصيني استعداده لتعزيز التعاون مع لبناء علاقات ثنائية قوية وتهيئة بيئة سليمة للنمو والتنمية بين البلدين. كما أشار شي إلى أن العلاقات بين والولايات المتحدة مستقرة ، مع وجود بعض الخلافات نابعة من اختلاف الظروف الوطنية، وهو أمر طبيعي بين أكبر اقتصادين في العالم. (سكاي نيوز)