Advertisement

عربي-دولي

وزير الخارجية المغربي يؤكد قرب حل قضية الصحراء

Lebanon 24
02-11-2025 | 00:29
A-
A+
Doc-P-1436967-638976618091355095.png
Doc-P-1436967-638976618091355095.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، السبت، إن الأفق واضح في العلاقة مع الجزائر، مشدداً على أن حل قضية الصحراء أصبح أقرب من أي وقت سابق، شرط توفر الإرادة السياسية.
Advertisement

وأضاف في مقابلة تلفزيونية أن الملك محمد السادس كان يؤكد دائماً أن الحوار المباشر بين المغرب والجزائر أفضل من أي وساطة خارجية.

ووصف بوريطة تصويت مجلس الأمن الدولي ، الجمعة، بمبادرة من الولايات المتحدة، لصالح دعم خطة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء، بـ"القرار التاريخي".

وشدد على خطاب الملك الجمعة، الذي دعا فيه إلى حل "لا غالب ولا مغلوب" في ملف الصحراء المغربية ، معتمداً على عدم استغلال الأوضاع أو تأجيج النزاعات.

وأكد بوريطة أن المجلس أعطى المغرب حقه، والمملكة ستتصرف بمسؤولية استناداً إلى هذه الشرعية لتحقيق حل يرضي الجميع.

وأشار إلى تفاعل الملك شخصياً مع قادة الدول الأعضاء في مجلس الأمن لإقناعهم بالتصويت للقرار، مشيراً إلى أن القرار 2797 يمثل قطيعة مع مواقف الأمم المتحدة تجاه الصحراء خلال الخمسين عاماً الماضية.

كما بيّن أن مشروع القرار الأممي، الذي أعدته الولايات المتحدة، شهد 45 تعديلًا كان معظمها متوقعاً.
مواضيع ذات صلة
واشنطن تدعم خطة الحكم الذاتي المغربية: مرحلة جديدة في الصحراء
lebanon 24
02/11/2025 14:37:09 Lebanon 24 Lebanon 24
قرار مجلس الأمن الدولي بشان الصحراء المغربية: الحكم الذاتي الحقيقي قد يمثل الحل الأمثل للصراع
lebanon 24
02/11/2025 14:37:09 Lebanon 24 Lebanon 24
بلجيكا تعلن دعمها مبادرة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء
lebanon 24
02/11/2025 14:37:09 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية المغربي: الاتفاق الزراعي المعدل بين المغرب والاتحاد الأوروبي يؤكد تطبيق التعريفات التفضيلية للاتحاد على الأقاليم الجنوبية للمملكة
lebanon 24
02/11/2025 14:37:09 Lebanon 24 Lebanon 24

مجلس الأمن الدولي

الولايات المتحدة

الأمم المتحدة

الدول الأعضاء

وزير الخارجية

الأمن الدولي

مجلس الأمن

مبادرة من

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:32 | 2025-11-02
08:30 | 2025-11-02
08:14 | 2025-11-02
08:00 | 2025-11-02
07:33 | 2025-11-02
07:20 | 2025-11-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24