وزير الخارجية المغربي يؤكد قرب حل قضية الصحراء

وأضاف في مقابلة تلفزيونية أن الملك محمد السادس كان يؤكد دائماً أن الحوار المباشر بين والجزائر أفضل من أي وساطة خارجية.ووصف بوريطة تصويت ، الجمعة، بمبادرة من ، لصالح دعم خطة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء، بـ"القرار التاريخي".وشدد على خطاب الملك الجمعة، الذي دعا فيه إلى حل "لا غالب ولا مغلوب" في ملف الصحراء المغربية ، معتمداً على عدم استغلال الأوضاع أو تأجيج النزاعات.وأكد بوريطة أن المجلس أعطى المغرب حقه، والمملكة ستتصرف بمسؤولية استناداً إلى هذه الشرعية لتحقيق حل يرضي الجميع.وأشار إلى تفاعل الملك شخصياً مع قادة في لإقناعهم بالتصويت للقرار، مشيراً إلى أن القرار 2797 يمثل قطيعة مع مواقف تجاه الصحراء خلال الخمسين عاماً الماضية.كما بيّن أن مشروع القرار الأممي، الذي أعدته الولايات المتحدة، شهد 45 تعديلًا كان معظمها متوقعاً.