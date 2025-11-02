إغلاق مؤقت لثلاث طرق في دبي وتحديث رسوم "سالك"

Advertisement

ودعت الهيئة السائقين إلى استخدام طرق بديلة مثل شارع المركز المالي العلوي، شارع قصر زعبيل، شارع الوصل، شارع الخيل، وشارع الأصايل لتسهيل حركة المرور خلال فترة الإغلاق.بالتزامن، أعلنت شركة "سالك" عن تحديث مؤقت لرسوم التعرفة المرورية على البوابات، حيث ستكون كالتالي:خلال ساعات الذروة الصباحية (6 صباحاً - 10 صباحاً): 6 دراهمخلال ساعات الذروة المسائية (4 عصراً - 8 مساءً): 4 دراهمخارج أوقات الذروة (10 صباحاً - 4 عصراً و8 مساءً - 1 صباحاً): 4 دراهممجاناً من الساعة 1 صباحاً حتى 6 صباحاً (العربية)