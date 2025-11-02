Advertisement

إقتصاد

إغلاق مؤقت لثلاث طرق في دبي وتحديث رسوم "سالك"

Lebanon 24
02-11-2025 | 00:30
أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن إغلاق مؤقت لثلاث طرق رئيسية لمدة 7 ساعات، الأحد 2 تشرين الثاني 2025، من الساعة 3:00 صباحاً حتى 10:00 صباحاً، ضمن خطة تنظيم فعالية "تحدي دبي للدراجات الهوائية". وتشمل الإغلاقات أجزاء من شارع الشيخ زايد بين دوار المركز التجاري وجسر شارع الحديقة، وشارع المركز المالي السفلي بين شارع الشيخ زايد وشارع الخيل، واتجاه واحد من بوليفارد الشيخ محمد بن راشد.
ودعت الهيئة السائقين إلى استخدام طرق بديلة مثل شارع المركز المالي العلوي، شارع قصر زعبيل، شارع الوصل، شارع الخيل، وشارع الأصايل لتسهيل حركة المرور خلال فترة الإغلاق.

بالتزامن، أعلنت شركة "سالك" عن تحديث مؤقت لرسوم التعرفة المرورية على البوابات، حيث ستكون كالتالي:

خلال ساعات الذروة الصباحية (6 صباحاً - 10 صباحاً): 6 دراهم

خلال ساعات الذروة المسائية (4 عصراً - 8 مساءً): 4 دراهم

خارج أوقات الذروة (10 صباحاً - 4 عصراً و8 مساءً - 1 صباحاً): 4 دراهم

مجاناً من الساعة 1 صباحاً حتى 6 صباحاً (العربية)

 
