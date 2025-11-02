28
عربي-دولي
هجوم أوكراني بالطائرات المسيّرة يشعل ناقلة نفط روسية
Lebanon 24
02-11-2025
|
01:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت سلطات منطقة
كراسنودار
جنوب روسيا
عن تعرض ناقلة نفط ومنشآت في ميناء توابسي المطل على
البحر الأسود
لهجوم أوكراني بالطائرات المسيّرة، مما تسبب في أضرار كبيرة واندلاع حريق على متن الناقلة.
وقالت
إدارة منطقة
كراسنودار عبر "
تليغرام
" إن "شظايا طائرات مسيّرة سقطت على ناقلة نفط في ميناء توابسي"، مما أدى إلى أضرار بالهيكل العلوي لسطح الناقلة واندلاع حريق تم إجلاء الطاقم على إثره. كما أشارت إلى تضرر مباني الميناء والبنية التحتية ومحطة
السكك الحديدية
، بالإضافة إلى أضرار في مبنى سكني بقرية مجاورة.
يضم الميناء محطة توابسي النفطية والمصفاة التابعة لشركة "روسنفت"، اللتين تعرضتا لاستهدافات متكررة هذا العام. وتعد هذه المحطة منفذاً جنوبياً رئيسياً لتصدير
النفط الروسي
إلى
الأسواق العالمية
، مما يجعل أي تعطل فيها مؤثراً على تدفق الصادرات. (سكاي نيوز)
واشنطن تدعم خطة الحكم الذاتي المغربية: مرحلة جديدة في الصحراء
Lebanon 24
واشنطن تدعم خطة الحكم الذاتي المغربية: مرحلة جديدة في الصحراء
08:32 | 2025-11-02
02/11/2025 08:32:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ثلثا سكان اليمن يواجهون أزمة غذاء حادة
Lebanon 24
ثلثا سكان اليمن يواجهون أزمة غذاء حادة
08:30 | 2025-11-02
02/11/2025 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد دعمها لبنان اقتصاديًا.. هل تشارك مصر في إعادة الإعمار؟
Lebanon 24
بعد دعمها لبنان اقتصاديًا.. هل تشارك مصر في إعادة الإعمار؟
08:14 | 2025-11-02
02/11/2025 08:14:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير يكشف.. ماذا يجري داخل إيران؟
Lebanon 24
تقرير يكشف.. ماذا يجري داخل إيران؟
08:00 | 2025-11-02
02/11/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إدانته.. ساركوزي ينتظر قرار القضاء الفرنسي بشأن طلب الإفراج
Lebanon 24
بعد إدانته.. ساركوزي ينتظر قرار القضاء الفرنسي بشأن طلب الإفراج
07:33 | 2025-11-02
02/11/2025 07:33:41
Lebanon 24
Lebanon 24
