هجوم أوكراني بالطائرات المسيّرة يشعل ناقلة نفط روسية

Advertisement

أعلنت سلطات منطقة عن تعرض ناقلة نفط ومنشآت في ميناء توابسي المطل على لهجوم أوكراني بالطائرات المسيّرة، مما تسبب في أضرار كبيرة واندلاع حريق على متن الناقلة.وقالت كراسنودار عبر " " إن "شظايا طائرات مسيّرة سقطت على ناقلة نفط في ميناء توابسي"، مما أدى إلى أضرار بالهيكل العلوي لسطح الناقلة واندلاع حريق تم إجلاء الطاقم على إثره. كما أشارت إلى تضرر مباني الميناء والبنية التحتية ومحطة ، بالإضافة إلى أضرار في مبنى سكني بقرية مجاورة.يضم الميناء محطة توابسي النفطية والمصفاة التابعة لشركة "روسنفت"، اللتين تعرضتا لاستهدافات متكررة هذا العام. وتعد هذه المحطة منفذاً جنوبياً رئيسياً لتصدير إلى ، مما يجعل أي تعطل فيها مؤثراً على تدفق الصادرات. (سكاي نيوز)