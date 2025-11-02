Advertisement

عربي-دولي

هجوم أوكراني بالطائرات المسيّرة يشعل ناقلة نفط روسية

Lebanon 24
02-11-2025 | 01:05
Doc-P-1436973-638976640688477202.png
Doc-P-1436973-638976640688477202.png photos 0
أعلنت سلطات منطقة كراسنودار جنوب روسيا عن تعرض ناقلة نفط ومنشآت في ميناء توابسي المطل على البحر الأسود لهجوم أوكراني بالطائرات المسيّرة، مما تسبب في أضرار كبيرة واندلاع حريق على متن الناقلة.
وقالت إدارة منطقة كراسنودار عبر "تليغرام" إن "شظايا طائرات مسيّرة سقطت على ناقلة نفط في ميناء توابسي"، مما أدى إلى أضرار بالهيكل العلوي لسطح الناقلة واندلاع حريق تم إجلاء الطاقم على إثره. كما أشارت إلى تضرر مباني الميناء والبنية التحتية ومحطة السكك الحديدية، بالإضافة إلى أضرار في مبنى سكني بقرية مجاورة.

يضم الميناء محطة توابسي النفطية والمصفاة التابعة لشركة "روسنفت"، اللتين تعرضتا لاستهدافات متكررة هذا العام. وتعد هذه المحطة منفذاً جنوبياً رئيسياً لتصدير النفط الروسي إلى الأسواق العالمية، مما يجعل أي تعطل فيها مؤثراً على تدفق الصادرات. (سكاي نيوز)

 
من نحن
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24