داخل قطار.. عملية طعن في بريطانيا وسقوط إصابات

أفادت تقارير إخبارية باعتقال الشرطة شخصين بعد حادث طعن مروع استهدف عدة أشخاص على متن قطار متجه إلى شمال يوم السبت، مما أسفر عن إصابة 9 أشهر بجروح خطيرة وفقاً للبيانات الرسمية.تلقت شرطة كامبريدجشير اتصالاً عند الساعة 19:39 بتوقيت غرينتش، وانتقلت بقوة مسلحة إلى موقع الحادث حيث أوقفت في منطقة هانتينجدون. وأكدت الشرطة نقل 10 أشخاص إلى المستشفى، بينهم 9 مصابين بحالات وصفتها بالـ"حرجة".وأعلنت الشرطة البريطانية الحادث كـ"حادث كبير"، مع تأكيد مشاركة شرطة في التحقيقات الجارية. ووصف عمدة كامبريدجشير وبيتربورو بول بريستو المشاهد التي رواها الناجون بأنها "مروعة".وعلّق رئيس الوزراء كير ستارمر على الحادث وصفه بـ"المروع"، معرباً عن قلقه البالغ. بينما روى لصحيفة "التايمز" مشاهدته لـ"رجل يحمل سكيناً كبيراً والدماء في كل مكان"، مع تحول القطار إلى فوضى حيث هرع الركاب للاختباء في الحمامات وتعرض بعضهم للدوس أثناء محاولتهم الهرب.في السياق، أعلنت شركة "ساوث وسترن رايلويز" المشغلة للقطار إغلاق جميع خطوطها الحديدية، محذرة من "اضطرابات كبيرة" في حركة النقل، في حادث يسلط الضوء مرة أخرى على أزمة جرائم الطعن في التي وصفها ستارمر سابقاً بـ" ". (سكاي نيوز)