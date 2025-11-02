Advertisement

داخل قطار.. عملية طعن في بريطانيا وسقوط إصابات

Lebanon 24
02-11-2025 | 01:10
أفادت تقارير إخبارية باعتقال الشرطة البريطانية شخصين بعد حادث طعن مروع استهدف عدة أشخاص على متن قطار متجه إلى شمال إنكلترا يوم السبت، مما أسفر عن إصابة 9 أشهر بجروح خطيرة وفقاً للبيانات الرسمية.
تلقت شرطة كامبريدجشير اتصالاً عند الساعة 19:39 بتوقيت غرينتش، وانتقلت بقوة مسلحة إلى موقع الحادث حيث أوقفت القطار في منطقة هانتينجدون. وأكدت الشرطة نقل 10 أشخاص إلى المستشفى، بينهم 9 مصابين بحالات وصفتها بالـ"حرجة".

وأعلنت الشرطة البريطانية الحادث كـ"حادث كبير"، مع تأكيد مشاركة شرطة مكافحة الإرهاب في التحقيقات الجارية. ووصف عمدة كامبريدجشير وبيتربورو بول بريستو المشاهد التي رواها الناجون بأنها "مروعة".

وعلّق رئيس الوزراء كير ستارمر على الحادث وصفه بـ"المروع"، معرباً عن قلقه البالغ. بينما روى شاهد عيان لصحيفة "التايمز" مشاهدته لـ"رجل يحمل سكيناً كبيراً والدماء في كل مكان"، مع تحول القطار إلى فوضى حيث هرع الركاب للاختباء في الحمامات وتعرض بعضهم للدوس أثناء محاولتهم الهرب.

 
في السياق، أعلنت شركة "ساوث وسترن رايلويز" المشغلة للقطار إغلاق جميع خطوطها الحديدية، محذرة من "اضطرابات كبيرة" في حركة النقل، في حادث يسلط الضوء مرة أخرى على أزمة جرائم الطعن في بريطانيا التي وصفها ستارمر سابقاً بـ"الأزمة الوطنية". (سكاي نيوز)
