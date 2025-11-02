أوباما يشن هجوماً لاذعاً على ترامب: الفوضى والتهور والدناءة والجنون

Advertisement

شن الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما هجوماً حاداً على إدارة ، واصفاً سياساتها بـ"الفوضى والتهور والدناءة والجنون الصريح"، خلال مشاركته في تجمعات انتخابية لدعم مرشحين ديمقراطيين في ولايتي فرجينيا ونيوجيرسي.وجه أوباما اتهامات صريحة للبيت الأبيض خلال تجمع انتخابي في جامعة أولد دومينيون في نورفولك بولاية فرجينيا، حيث قال للحشد: "دعونا نواجه الأمر، إن بلادنا وسياساتنا في مكان مظلم للغاية في الوقت الحالي". وأضاف: "من الصعب أن نعرف من أين نبدأ، لأن هذا يقدم للناس كل يوم دفعة جديدة من الفوضى والتهور والدناءة والجنون الصريح".وفي تجمع نيوجيرسي لدعم المرشحة ميكي شيريل، استخدم أوباما السخرية للإشارة إلى بعض قرارات ، قائلاً: "كأن كل يوم هو عيد الهالوين، إلا أنه مليء بالخدع والحلويات". وتابع بسخرية: "من باب الإنصاف، فقد ركز على بعض الحرجة، مثل رصف حديقة الورود حتى لا تتسخ أحذيتنا بالطين، وبناء قاعة رقص بتكلفة 300 مليون دولار".وأعرب أوباما عن دهشته من "السرعة التي اختار بها قادة الأعمال وشركات المحاماة والجامعات الانحناء لاسترضاء ترامب"، منتقداً الجمهوريين في الكونغرس لفشلهم في كبح جماح ترامب "حتى مع علمهم بأنه يتجاوز الحدود".وجاءت انتقادات أوباما في وقت تشهد فيه الانتخابات المحلية في الولايات الأميركية تنافساً حاداً، حيث تظهر استطلاعات الرأي تقدم المرشحة أبيجيل سبانبرجر في فرجينيا، بينما تتقدم زميلتها ميكي شيريل بفارق ضئيل في نيوجيرسي، في معركة تعكس الانقسام السياسي الحاد في قبل أسابيع من الانتخابات المقبلة. (asia one)