Advertisement

عربي-دولي

أوباما يشن هجوماً لاذعاً على ترامب: الفوضى والتهور والدناءة والجنون

Lebanon 24
02-11-2025 | 01:26
A-
A+
Doc-P-1436981-638976653502790321.png
Doc-P-1436981-638976653502790321.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شن الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما هجوماً حاداً على إدارة الرئيس دونالد ترامب، واصفاً سياساتها بـ"الفوضى والتهور والدناءة والجنون الصريح"، خلال مشاركته في تجمعات انتخابية لدعم مرشحين ديمقراطيين في ولايتي فرجينيا ونيوجيرسي.
Advertisement

وجه أوباما اتهامات صريحة للبيت الأبيض خلال تجمع انتخابي في جامعة أولد دومينيون في نورفولك بولاية فرجينيا، حيث قال للحشد: "دعونا نواجه الأمر، إن بلادنا وسياساتنا في مكان مظلم للغاية في الوقت الحالي". وأضاف: "من الصعب أن نعرف من أين نبدأ، لأن هذا البيت الأبيض يقدم للناس كل يوم دفعة جديدة من الفوضى والتهور والدناءة والجنون الصريح".

وفي تجمع نيوجيرسي لدعم المرشحة ميكي شيريل، استخدم أوباما السخرية للإشارة إلى بعض قرارات ترامب، قائلاً: "كأن كل يوم هو عيد الهالوين، إلا أنه مليء بالخدع والحلويات". وتابع بسخرية: "من باب الإنصاف، فقد ركز على بعض القضايا الحرجة، مثل رصف حديقة الورود حتى لا تتسخ أحذيتنا بالطين، وبناء قاعة رقص بتكلفة 300 مليون دولار".

وأعرب أوباما عن دهشته من "السرعة التي اختار بها قادة الأعمال وشركات المحاماة والجامعات الانحناء لاسترضاء ترامب"، منتقداً الجمهوريين في الكونغرس لفشلهم في كبح جماح ترامب "حتى مع علمهم بأنه يتجاوز الحدود".

وجاءت انتقادات أوباما في وقت تشهد فيه الانتخابات المحلية في الولايات الأميركية تنافساً حاداً، حيث تظهر استطلاعات الرأي تقدم المرشحة الديمقراطية أبيجيل سبانبرجر في فرجينيا، بينما تتقدم زميلتها ميكي شيريل بفارق ضئيل في نيوجيرسي، في معركة تعكس الانقسام السياسي الحاد في الولايات المتحدة قبل أسابيع من الانتخابات المقبلة. (asia one)
مواضيع ذات صلة
ترامب يثير الجدل: هجوم على الهجرة والمناخ وانتقادات لاذعة للأمم المتحدة
lebanon 24
02/11/2025 14:37:58 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب يشنّ هجوماً على مجلة أميركيّة: لقد أخفوا شعري
lebanon 24
02/11/2025 14:37:58 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام إسرائيلي: الجيش الإسرائيلي يشن هجوماً الآن في قطاع غزة رداً على انتهاكات حماس
lebanon 24
02/11/2025 14:37:58 Lebanon 24 Lebanon 24
الآن... الجيش الإسرائيلي يشن هجومًا واسعًا على غزة
lebanon 24
02/11/2025 14:37:58 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس دونالد ترامب

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

إدارة الرئيس

البيت الأبيض

دارة الرئيس

الديمقراطية

الديمقراطي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:32 | 2025-11-02
08:30 | 2025-11-02
08:14 | 2025-11-02
08:00 | 2025-11-02
07:33 | 2025-11-02
07:20 | 2025-11-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24