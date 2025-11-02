28
عربي-دولي
عن لقاء بوتين - ترامب.. ماذا أعلن الكرملين اليوم؟
Lebanon 24
02-11-2025
|
03:38
قالَ المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، لوكالة تاس الروسية، إن عقد اجتماع عاجل بين
الرئيس الروسي
،
فلاديمير بوتين
، ونظيره الأميركي
دونالد ترامب
أمر ممكن، لكن لا توجد حاجة لذلك في الوقت الحالي.
وذكر بيسكوف أنَّ عقد اجتماع عاجل بين الرئيسين "أمر ممكن من الناحية الافتراضية، ولكن في الوقت الراهن لا توجد ضرورة له".
كذلك، أكد بيسكوف أن تسوية الأزمة
الأوكرانية
تتطلب عملا دؤوباً.
وبعد الحديث عن لقاء كان وشيكا بين الرئيسين الأميركي والروسي أحيا الآمال بانتهاء حرب
أوكرانيا
، ألغي الاجتماع بناء على رغبة
واشنطن
، وفق تقارير لصحفية "فايننشال تايمز".
وجاء تعليق خطط عقد القمة في بودابست هذا الشهر بين
ترامب
وبوتين، بعد أن تمسكت
موسكو
بمطالب من بينها أن تتنازل أوكرانيا عن المزيد من الأراضي كشرط لوقف إطلاق النار.
وفي وقت سابق من شهر تشرين الأول الجاري، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن كييف مستعدة لمحادثات السلام، لكنها لن تسحب قواتها من أراض إضافية أولا مثلما طالبت موسكو.
(سكاي نيوز عربية)
