Advertisement

عربي-دولي

عن لقاء بوتين - ترامب.. ماذا أعلن الكرملين اليوم؟

Lebanon 24
02-11-2025 | 03:38
A-
A+
Doc-P-1437009-638976733079841463.jpg
Doc-P-1437009-638976733079841463.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قالَ المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، لوكالة تاس الروسية، إن عقد اجتماع عاجل بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأميركي دونالد ترامب أمر ممكن، لكن لا توجد حاجة لذلك في الوقت الحالي.
Advertisement
 

وذكر بيسكوف أنَّ عقد اجتماع عاجل بين الرئيسين "أمر ممكن من الناحية الافتراضية، ولكن في الوقت الراهن لا توجد ضرورة له".
 

كذلك، أكد بيسكوف أن تسوية الأزمة الأوكرانية تتطلب عملا دؤوباً.
 

وبعد الحديث عن لقاء كان وشيكا بين الرئيسين الأميركي والروسي أحيا الآمال بانتهاء حرب أوكرانيا، ألغي الاجتماع بناء على رغبة واشنطن، وفق تقارير لصحفية "فايننشال تايمز".
 
 
وجاء تعليق خطط عقد القمة في بودابست هذا الشهر بين ترامب وبوتين، بعد أن تمسكت موسكو بمطالب من بينها أن تتنازل أوكرانيا عن المزيد من الأراضي كشرط لوقف إطلاق النار.
 

وفي وقت سابق من شهر تشرين الأول الجاري، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن كييف مستعدة لمحادثات السلام، لكنها لن تسحب قواتها من أراض إضافية أولا مثلما طالبت موسكو. (سكاي نيوز عربية)
مواضيع ذات صلة
الكرملين: هناك تفاهم بين روسيا والولايات المتحدة على أنه من الجيد عدم تأجيل لقاء بوتين وترامب
lebanon 24
02/11/2025 14:38:43 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: رئيس الوزراء المجري أخبر الرئيس بوتين أن بلاده مستعدة لاستضافة قمة محتملة تجمعه مع ترامب
lebanon 24
02/11/2025 14:38:43 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: قضايا حساسة تنتظر الحسم قبل قمة بوتين – ترامب
lebanon 24
02/11/2025 14:38:43 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: بوتين أبلغ ترامب أن روسيا لا تزال منفتحة على التوصل إلى تسوية في أوكرانيا
lebanon 24
02/11/2025 14:38:43 Lebanon 24 Lebanon 24

فلاديمير بوتين

الرئيس الروسي

دونالد ترامب

الأوكرانية

سكاي نيوز

فلاديمير

أوكرانيا

الرئيسي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:32 | 2025-11-02
08:30 | 2025-11-02
08:14 | 2025-11-02
08:00 | 2025-11-02
07:33 | 2025-11-02
07:20 | 2025-11-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24