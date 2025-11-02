عن لقاء بوتين - ترامب.. ماذا أعلن الكرملين اليوم؟

قالَ المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، لوكالة تاس الروسية، إن عقد اجتماع عاجل بين ، ، ونظيره الأميركي أمر ممكن، لكن لا توجد حاجة لذلك في الوقت الحالي.

Advertisement



وذكر بيسكوف أنَّ عقد اجتماع عاجل بين الرئيسين "أمر ممكن من الناحية الافتراضية، ولكن في الوقت الراهن لا توجد ضرورة له".



كذلك، أكد بيسكوف أن تسوية الأزمة تتطلب عملا دؤوباً.





وبعد الحديث عن لقاء كان وشيكا بين الرئيسين الأميركي والروسي أحيا الآمال بانتهاء حرب ، ألغي الاجتماع بناء على رغبة ، وفق تقارير لصحفية "فايننشال تايمز".



وجاء تعليق خطط عقد القمة في بودابست هذا الشهر بين وبوتين، بعد أن تمسكت بمطالب من بينها أن تتنازل أوكرانيا عن المزيد من الأراضي كشرط لوقف إطلاق النار.

